В Латвии получено больше 2300 сообщений о побочных эффектах после вакцинации

Чаще всего в ZVA поступали сообщения о реакциях организма, которые уже известны и описаны в инструкциях по применению вакцины, таких как боль в месте инъекции, лихорадка, озноб и усталость.

Из всех полученных отчетов 545 были классифицированы как отчеты о серьезных побочных реакциях - в этих случаях сообщалось о реакциях, которые привели, например, к госпитализации пациента или она была оценена врачом, как серьезная.

На сегодняшний день в Латвии не подтверждено смертельных случаев после введения вакцины против Covid-19.

ZVA рекомендует пациентам обращаться к своему врачу, если у них есть какие-либо опасения по поводу побочных эффектов после вакцинации. Врач обязан сообщать в ZVA о любых побочных реакциях на лекарства, включая вакцины.