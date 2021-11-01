Пн, 1.11.2021
Я не министр мирного времени. Я знал, на что иду. Я знал, что это будет чрезвычайно сложно. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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В Латвии получено больше 2300 сообщений о побочных эффектах после вакцинации

ФОТО: Viacheslav Lopatin/Shutterstock

По состоянию на 31 октября в Латвии было получено 2399 сообщений о возможных побочных эффектах после вакцинации от Covid-19, сообщила Танита Тамме-Звейниеце, специалист по связям с общественностью Государственного агентства по лекарствам (ZVA).

Чаще всего в ZVA поступали сообщения о реакциях организма, которые уже известны и описаны в инструкциях по применению вакцины, таких как боль в месте инъекции, лихорадка, озноб и усталость.

Из всех полученных отчетов 545 были классифицированы как отчеты о серьезных побочных реакциях - в этих случаях сообщалось о реакциях, которые привели, например, к госпитализации пациента или она была оценена врачом, как серьезная.

На сегодняшний день в Латвии не подтверждено смертельных случаев после введения вакцины против Covid-19.

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ZVA рекомендует пациентам обращаться к своему врачу, если у них есть какие-либо опасения по поводу побочных эффектов после вакцинации. Врач обязан сообщать в ZVA о любых побочных реакциях на лекарства, включая вакцины.

ZVA напоминает, что все лекарства, включая вакцины, могут иметь побочные эффекты, но не у всех людей они проявляются.


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