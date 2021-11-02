Вт, 2.11.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Возможности исчерпаны. Руководитель RAKUS просит помощи у медиков из других медучреждений

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Нагрузка на работников Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) очень высока, все имеющиеся ресурсы исчерпаны, поэтому больница очень просит медиков из других медицинских учреждений подключиться к лечению пациентов и с Covid-19, и с другими заболеваниями, сказал председатель правления RAKUS Имант Паэглитис в передаче "Утренняя панорама" на LTV.

"Нам уже сейчас нужен дополнительный персонал, особенно медсестры, чтобы открыть новые отделения для пациентов с коронавирусом. Также необходимы анестезиологи, реаниматологи и другие специалисты для обслуживания дополнительных мест в интенсивной терапии", - сказал Паэглитис.

На прошлой неделе руководство больницы уже встречалось с представителями частных клиник, чтобы обсудить их возможности по оказанию содействия RAKUS.

Руководитель больницы признал, что работа в отделениях Covid-19 чрезвычайно сложна, но сейчас достойно оплачивается.

Паэглитис сообщил, что вчера в больнице достигнут очередной антирекорд - 398 пациентов с Covid-19, в том числе 74 в интенсивной терапии. "Это большое количество, и с каждым днем оно увеличивается, поэтому в любой момент мы можем оказаться в ситуации, когда придется начинать сортировать больных", - сказал руководитель больницы.

Возможности отделения интенсивной терапии в больнице исчерпаны, так как места заняты на все 100%, добавил Паэглитис.


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