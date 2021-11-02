В Лагосе рухнул недостроенный небоскреб с фешенебельными квартирами. Спасатели ищут выживших

В течение ночи в Лагосе продолжался проливной дождь, но спасатели и местные жители работали всю ночь при свете фонарей, разгребая завалы из бетонных обломков и скрученной арматуры. Им удалось найти семерых выживших.

Родственники с тревогой ожидают известий о судьбы своих близких, находившихся в здании. О том, сколько человек работало в тот момент на стройке точно неизвестно, однако по словам свидетелей, после обрушения до 100 человек числятся пропавшими без вести.

Местные власти ведут расследование причин аварии и обещают в конце следствия обнародовать все данные.

Жилое здание с квартирами класса "люкс", строившееся в престижном районе Икойи, рухнуло в понедельник днем. Оно было частью комплекса под названием 360 Degrees Towers, включавшего апартаменты, пентхаусы и таунхаусы; самая дешевая квартира в нем стоила 1,2 млн долларов США. Это жилье рекламировалось на сайте девелопера, компании 360 Degrees Towers, которая осуществляла строительные проекты по всему миру, от Великобритании и США до Южной Африки и Нигерии. Сейчас этот сайт в интернете недоступен.

Как рассказал журналистам Associated Press строитель Эрик Тетех, его команда как раз ждала прибытия на стройку экскаватора, когда здание неожиданно рухнуло. "Мы с братом спаслись, но там осталось еще много людей, больше ста", - сообщил он.

В свою очередь очевидцы, которые находились в офисе напротив стройки, рассказали Би-би-си, что услышали громкий шум, выглянули из окна и увидели, как здание рушится - этаж за этажом.

По словам одного из очевидцев, дом рушился постепенно, этаж за этажом ФОТО: BBC

Журналисты отмечают, что прибывшего на место трагедии заместителя мэра Лагоса Феми Хамзата встретила разгневанная толпа, обвинившая власти в том, что они затянули с началом спасательной операции.

По некоторым сообщениям, рухнувшее здание на несколько этажей превышало запланированную высоту.

В Лагосе за последние годы уже произошло несколько подобных инцидентов с обрушением зданий. В 2019 году 10 человек погибло при обрушении школы. В 2014 году, во время службы, которую проводил известный евангелист, рухнуло шестиэтажное здание, и в результате погибло 116 человек.

Качество строительства в Нигерии оставляет желать лучшего, и недавно власти Лагоса запустили новую, более жесткую систему сертификации строительных работ.