ReTV: Что на самом деле означает сортировка пациентов?

Сортировка пациентов, точнее приоритезация в больницах, считается крайним методом, который можно использовать в условиях, когда в отделениях интенсивной терапии больниц почти нет свободных коек с аппаратами ИВЛ.

В прошлом году были разработаны рекомендации по сортировке пациентов при пандемии Covid-19. В них предусмотрено, что приоритезация применяется ко всем пациентам, нуждающимся в интенсивной терапии, не только к пациентам с Covid-19. Следует решить, проконсультировавшись по крайней мере с тремя врачами, один из которых является реаниматологом с опытом работы в интенсивной терапии, о том, к кому следует применять мероприятия по спасению жизни, а к кому нет.

"Теперь думают о том, чтобы обратиться за международной помощью к иностранным специалистам, чтобы таких случаев у наших врачей было по возможности меньше. Это крайний предел, когда [лечение] больше не может быть предоставлено", - поясняет Угис Мусковс.

Бывало и раньше, происходит и сейчас

Следует отметить, что приоритизация пациентов предшествовала пандемии Covid-19, но теперь достигла беспрецедентных масштабов. Первый уровень сортировки уже происходит на уровне неотложной медицинской помощи, например, когда пациентам рекомендуют обратиться в больницу самостоятельно, если проблемы со здоровьем не столь опасны для жизни.

"Это могут быть травмы, не связанные с кровотечением или когда человек без сознания. Синяки, растяжения, в том числе переломы запястий, костей стопы, ожог размером не больше запястья пациента; это могут быть пациенты, у которых уже есть известные диагнозы, к примеру,, артериальная гипертензия.

Диспетчер затем обязательно предложит пациенту сначала пересмотреть возможность принять свои лекарства, перезвонить, а затем уже принять окончательное решение [о вызове NMPD].

Это также могут быть случаи, к примеру, когда роды протекают без осложнений", - говорит Райта Кришьяне, руководитель Центра оперативного управления Службы скорой медицинской помощи.

В настоящее время скорая медицинская помощь обслуживает только пациентов, жизнь которых находится в опасности. Хотя в больницах приходится стоять в очереди, ожидая поступления пациента, все же для них всех хватает места. Если будут запущены больничные рекомендации по сортировке пациентов, все может быть иначе: больницы смогут отказывать в приеме пациенту.

Следует отметить, что не только этические, но и юридические соображения удерживают больницы от "запуска" этих рекомендаций - настроение среди многих родственников пациентов с Covid-19 уже раздражено, звучат угрозы обращениями в суд, иногда пациенты даже привлекают юристов, которые готовы проверить, следовали ли в больнице рекомендациям по лечению. Это накладывает дополнительную нагрузку на персонал больницы.