Очки, линзы или лазер? Врач рассказал о плюсах и минусах видов коррекции зрения

Очки запотевают при перепаде температур, что еще больше мешает во время ношения маски. Сейчас это популярная причина, почему пациенты выбирают лазерную коррекцию.

Преимущества

Очки не имеют медицинских противопоказаний, а также просты в эксплуатации. Единственное средство, которое требуется для ухода - мягкая салфетка для очищения линз. На открытом воздухе очки помогают защищать глаза от ветра, песка и солнца (при наличии UV-фильтра). Очки не контактируют с глазами, поэтому не провоцируют появление аллергии, воспалений и инфекций.

Контактные линзы

Недостатки

Главный риск использования контактных линз - получение инфекции, даже если вы соблюдаете все условия гигиены. Еще один недостаток - линзы нельзя носить с раннего утра и до позднего вечера, как ошибочно делают многие. При нарушении временного лимита, даже самые инновационные и кислородопроницаемые линзы могут вызывать кислородное голодание, при котором ухудшается зрение. Есть целый ряд неприятностей, которые провоцирует ношение линз: эрозия и истончение роговицы, папиллярный конъюнктивит и кератит. Кроме прочего, у пациента могут возникать раздражение и аллергия, как реакция на раствор для хранения линз.

На первый взгляд, стоимость одной пары линз невысока, но если посчитать затраты на все сопутствующие средства и общее количество пар, используемых ежегодно, а также резервные очки на случай форс-мажорных ситуаций, то сумма получается внушительная.

Преимущества

Мягкие линзы уже многие годы являются настоящим спасением для тех, кто любит удобство и практичность. По сравнению с очками, линзы обеспечивают более естественное зрение без искажений и ограничений, а также передают полноценную картину окружающего мира. Линзы не влияют на внешний вид, удобны в транспортировке и использовании даже при ведении активного образа жизни. Линзы отлично подходят тем пациентам, у которых наблюдается существенная разница между зрением глаз.

Лазерная коррекция

Недостатки

Лазерная коррекция не спасает от возможной усталости мышц глаза, вследствие неправильного распределения зрительной нагрузки. При регулярной ненормированной нагрузке глаз на близком и среднем расстояниях от монитора, происходит мышечное перенапряжение, что ведет к временному ухудшению зрения вдаль, пока мышцы не отдохнут. Впрочем, такой же эффект наблюдается и у пациентов с отличным зрением без операций, если не соблюдается гигиена труда.

Лазерная коррекция зрения имеет противопоказания и некоторые риски, которые важно обсудить с офтальмологом. К противопоказаниям относятся возрастные ограничения, беременность, некоторые виды заболеваний, воспалительные процессы и анатомические особенности. В послеоперационный период возможно незначительное повышение светочувствительности и сухости глаза, а также в минимальном количестве случаев остается вероятность осложнений.

Преимущества

Лазерная коррекция - это отличный способ вернуть острое зрение и, сделав выбор единожды, уже не думать об этой проблеме. Операция абсолютно безболезненна, проводится амбулаторно и имеет минимальный восстановительный период. Важно, что такое вмешательство не вызывает ухудшения зрения в будущем и дает полную свободу.

Коррекция обеспечивает результат практически моментально, а также наделяет всеми преимуществами, которые есть у пациента, обладающего идеальным зрением. Ограничения после операции минимальны - избегать попадания инфекций и повреждений глаз - поэтому необходимо какое-то время не посещать бассейн, фитнес-клуб и места с повышенной задымленностью.

Согласно результатам исследований, лазерная коррекция зрения считается самой безопасной операцией в офтальмологии, кроме того ее официально разрешено проводить на обоих глазах одновременно в силу ее высокой управляемости и предсказуемости.

К преимуществам лазерной коррекции зрения можно отнести и ее невысокую стоимость в долгосрочной перспективе. По сравнению с ежегодными затратами на очки и линзы, операция уже не кажется настолько дорогой, так как полностью окупается в течение нескольких лет.