В связи с возмущением во Франции Совет Европы вынужден прекратить рекламу хиджабов

Кампанию также финансировал Евросоюз. Она началась на прошлой неделе, но столкнулась с возмущением во Франции, которая готовится к выборам президента в следующем году.

В сети Twitter был распространен фотоколлаж, на котором объединены лица пар улыбающихся женщин. У одной женщины в паре волосы непокрыты, а у другой - покрыты хиджабом.

La vidéo en question pic.twitter.com/5KLNiUAuTv — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) November 2, 2021

"В разнообразии есть красота - так же, как свобода есть в хиджабе", - сообщает одна из сопровождающих изображение подписей. "Было бы скучно, если бы все выглядели одинаково! Будем праздновать наши отличия и уважать хиджаб!"

Изначально кампанию не заметили, но она попала в поле зрения французских политиков.

"Ислам - враг свободы. Эта кампания - враг правды", - написал в Twitter французский политик, журналист и публицист правого толка Эрик Земмур, которого считают возможным соперником действующего президента Эммануэля Макрона на следующих выборах.

Пока он еще не оповестил о своем намерении выставить свою кандидатуру, но некоторые опросы уже свидетельствуют, что Земмур мог бы попасть во второй тур выборов.

"Эта европейская кампания по рекламе мусульманской вуали - скандал и непотребство в то время, когда миллионы женщин отважно борются с угнетением", - заявила лидер крайне правого Национального объединения Марин Ле Пен, главный соперник Макрона на выборах 2017 года.

Кампанию также осудила глава региона Иль-Де-Франс Валери Пекрес. Она представляет традициональных французских правых и также считается одним из возможных соперников Макрона. Политик признала, что кампания "удивила" ее, и указала, что хиджаб "символ не свободы, а угнетения".

Ей вторит бывший лидер делегации Евросоюза по переговорам о Brexit Мишель Барнье. Он тоже собирается стартовать на выборах от консервативного лагеря. "Я бы хотел, чтобы люди, у которых родилась ужасная идея создать такую кампанию, спросили у женщин в Кабуле, которые борются именно за то, чтобы не носить этот головной убор".

Также вмешалось правительство Макрона, которое потребовало от Совета Европы прервать скандальную кампанию.

"Я глубоко шокирована", - призналась госсекретарь по вопросам молодежи Сара Эль Айри телеканалу LCI TV. "Это противоречит тем ценностям, которые защищает Франция, это пропаганда ношения хиджаба".

Она подтвердила, что Франция подала по дипломатическим каналам официальный протест и в связи с твердой позицией Парижа, кампания приостановлена начиная со вторника.

В то же время представитель Совета Европы подтвердил, что упомянутые посты удалены, и в разговоре с AFP высказался, что идут "размышления о том, как лучше преподнести этот проект".