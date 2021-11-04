Девушка с золотыми ногами: как сейчас живет модель, которая лишилась обеих ног из-за тампона

Американка выходит из модельной семьи, и поэтому стать одной из них являлось для нее мечтой. У нее была многообещающая карьера в модельном бизнесе и... баскетболе.

В 2012 году девушка использовала тампон, что вызвало инфекционно-токсический шок. Сначала казалось, что у Вассер грипп, но самочувствие модели стало только ухудшаться.

Синдром токсического шока - редкое и смертельно опасное заболевание, связанное со стафилококковой инфекцией. Оно наблюдается не только у женщин. В течение нескольких десятилетий его возникновение связывают с использованием тампонов (синтетические компоненты, использующиеся при производстве тампонов, создают идеальную среду для развития бактерий). При этом сам по себе тампон не вызывает СТШ: для его возникновения у человека в организме уже должны присутствовать бактерии золотистого стафилококка. Источник: Wonderzine

Она перенесла сердечный приступ и оказалась в реанимации, а после - ее ноги поразила гангрена. Ей ампутировали ступню и часть голени на правой ноге и пальцы на левой. Медики посоветовали ампутировать и левую ногу, однако Вассер надеялась ее сохранить - не вышло.

Вторую операцию она перенесла без страха за будущее. Первое время Лорен провела в затворничестве дома и прошла все стадии - от горя до принятия. В 2018-м она пережила ампутацию второй конечности.

"Девушка с золотыми ногами" смогла принять себя и вернуться к моделингу. Сперва ей было страшно, но со временем пришла уверенность в себе.

ФОТО: SIPA/Scanpix

Сейчас ей плевать на взгляды незнакомцев, но один случай она вспоминает с радостью:

"Я была в аэропорту в Швейцарии. Там был маленький мальчик, он смотрел то на меня, то на свои ноги, потом снова на мои, потом на свои. А потом он повернулся к родителям и сказал: ''Мама, можно мне тоже такие золотые ноги?" - вспоминает Лорен.

В настоящее время Лорен занимается просветительской деятельностью в Сети. Она рассказывает, что синтетические компоненты в составе некоторых тампонов - идеальная средой для развития стафилококковой инфекции.

Как пишет Woman.ru, ежегодно из ста тысяч женщин три-четыре становятся жертвами токсического шока.

Помимо этого, согласно некоторым данным, бактерии уже были в самом тампоне.

Вассер с матерью подали в суд на компанию Kimberly-Clark Corporation, производителем Kotex, однако итоги разбирательства до сих пор неизвестны.

Вместе с конгрессменом Кэролин Мэлоуни Лорен работает над тем, чтобы был принят законопроект, согласно которому все производители средств гигиены будут вынуждены писать на упаковке точный состав, чтобы дать представление из чего состоит тампон и какой вред он может нанести.

Лорен с мамой также подчеркивали, что не требуют остановить производство тампонов, а просто хотят, чтобы их производители больше говорили о возможных рисках, связанных с их использованием - они считают, что небольшой пометки в инструкции недостаточно.

В 2019 году Вассер готовилась к Нью-Йоркскому марафону и публиковала видео своих тренировок. Когда ограничения, связанные с пандемией, снимут модель планирует пробежать те же дистанции.

Лорен все еще модель, и в прошлом июле она снялась в рекламной кампании Shiseido вместе с фигуристкой Алиной Загитовой.

"Мы вместе. Нет ограничений. И наше будущее прекрасно", - подписала модель фото со спортсменкой, актрисой Бибари Маэдой и актером Huang Xuan.

"Не заставляйте себя принимать свою судьбу, измените ее", - отмечала Лорен Вассер как амбассадор кампании.