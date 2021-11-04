"Цель - сломать человека": бывшие заключенные об издевательствах над Навальным в колонии

Нариман Османов и Евгений Бурак какое-то время отбывали наказание в той же колонии, где находится Навальный, но сейчас оба мужчины уже на свободе.

По словам Османова, указанная часть была создана в колонии незадолго до приезда Навального. Помещения отряда были в спешном порядке отремонтированы. Он указал, что другим членам отряда администрация тюрьмы запретила общаться с Навальным, пытаясь полностью изолировать его.

Османов также избегал общения с Навальным, однако ответил на один из его вопросов - где на территории колонии есть место для занятий физкультурой.

Двое бывших заключенных также рассказали о событиях, когда Навальный с 31 марта по 23 апреля объявил голодовку. Однажды утром на территории колонии жарили "полмешка колбасы", чтобы подтолкнуть Навального прекратить голодовку.

В свою очередь, в спальной зоне колонии рядом с Навальным разместили заключенного, которого позже перевели в санитарную зону в связи с заболеванием туберкулезом. Османов считает, что история с больным туберкулезом была инсценирована для давления на Навального.

После того, как политик из-за голодовки попал в больницу, другим заключенным в колонии показали фильм о "нетрадиционной сексуальной ориентации" Навального.

Как указал Бурак, фильм был показан в день рождения политика - 4 июня.

После того, как Навальный вернулся из больницы, началась кампания по нарушению его сна. Рядом с Навальным администрация колонии разместила заключенного, который "сознательно действовал ему на нервы и шумел по ночам".

"Специально ему это сделали после больницы, чтобы он остепенился. (…) Кто им не преклоняется, у них у всех такая цель стоит - сломать человека", - сказал Османов.

Заключенные в отряде Навального по заданию администрации также пытались оказать на него другое давление - постоянно ходили за ним и записывали каждое сказанное им слово, а затем передавали его руководству.

Целью этого было спровоцировать Навального на насилие, но он не поддался на провокации, и только один раз сказал: "Придет время, вы будете в окно убегать".