Чт, 4.11.2021
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Хованскому продлили арест. На пришедшего его поддержать Ресторатора напали возле суда

Юрий Хованский ФОТО: Кадр из видео

Суд в Санкт-Петербурге продлил до 8 января арест видеоблогеру Юрию Хованскому по делу об оправдании терроризма из-за песни про "Норд-Ост". Об этом пишет Esquire со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее Хованский просил суд отпустить его из-под стражи. Блогеру бы хотелось встретить Новый год с семьей. Он указала, что сотрудничал со следствием и пожертвование в благотворительный фонд. Но следствие обосновало необходимость продления ареста. До сих пор не получены результаты экспертиз и ответы на запросы, отправленные в службы безопасности Google LLC и Microsoft.

"Маша, я люблю тебя! Они меня не отпустят", - крикнул Хованский перед началом заседания своей девушке. 

К суду пришел экс-ведущий Versus Battle Александр Тимарцев (Ресторатор), чтобы поддержать его. Из толпы на него выпрыгнул молодой человек.

Telegram-канал Mash пишет, что на Ресторатора напал бывший участник шоу Sosed TV, которому Тимарцев год назад во время съемок "пробил голову". Они повздорили у здания суда, а после Ресторатор уехал в ближайший отдел полиции.

Напомним, 31-летний популярный блогер Юрий Хованский с июня находится в петербургском СИЗО по обвинению в оправдании терроризма. Ему грозит до семи лет колонии за песню, посвященную захвату заложников в "Норд-Ост". После задержания следствие опубликовало видео, на котором Хованский полностью признает вину и раскаивается.


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