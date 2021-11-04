Хованскому продлили арест. На пришедшего его поддержать Ресторатора напали возле суда

Ранее Хованский просил суд отпустить его из-под стражи. Блогеру бы хотелось встретить Новый год с семьей. Он указала, что сотрудничал со следствием и пожертвование в благотворительный фонд. Но следствие обосновало необходимость продления ареста. До сих пор не получены результаты экспертиз и ответы на запросы, отправленные в службы безопасности Google LLC и Microsoft.

"Маша, я люблю тебя! Они меня не отпустят", - крикнул Хованский перед началом заседания своей девушке.

К суду пришел экс-ведущий Versus Battle Александр Тимарцев (Ресторатор), чтобы поддержать его. Из толпы на него выпрыгнул молодой человек.

Telegram-канал Mash пишет, что на Ресторатора напал бывший участник шоу Sosed TV, которому Тимарцев год назад во время съемок "пробил голову". Они повздорили у здания суда, а после Ресторатор уехал в ближайший отдел полиции.