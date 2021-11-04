Будет снижена скорость движения по Южному мосту

С 8 ноября до весны следующего года разрешенная скорость на Южном мосту будет снижена с 70 до 50 километров в час,

Скорость движения будет снижена на участке эстакады от улицы Маскавас до улицы Лубанас и на противоположной стороне моста, от улицы Лубанас до съезда с улицы Пиедруяс.