Будет снижена скорость движения по Южному мосту
В зимний период будет снижена разрешенная скорость движения по Южному мосту, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.
В зимний период будет снижена разрешенная скорость движения по Южному мосту, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.
что повысит безопасность движения в зимний период.
Скорость движения будет снижена на участке эстакады от улицы Маскавас до улицы Лубанас и на противоположной стороне моста, от улицы Лубанас до съезда с улицы Пиедруяс.
Водителям рекомендуется быть внимательными и следить за изменениями в организации движения.