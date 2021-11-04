Чт, 4.11.2021
Видимые за летящими самолетами белые полосы - это оставленные пролетающими транзитом над Латвией самолетами инверсионные газовые следы. Агентство гражданской авиации
Агентство гражданской авиации

Будет снижена скорость движения по Южному мосту

Южный мост ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В зимний период будет снижена разрешенная скорость движения по Южному мосту, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.

С 8 ноября до весны следующего года разрешенная скорость на Южном мосту будет снижена с 70 до 50 километров в час,

что повысит безопасность движения в зимний период.

Скорость движения будет снижена на участке эстакады от улицы Маскавас до улицы Лубанас и на противоположной стороне моста, от улицы Лубанас до съезда с улицы Пиедруяс.

Водителям рекомендуется быть внимательными и следить за изменениями в организации движения.


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