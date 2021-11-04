Чт, 4.11.2021
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Ярушин о неодобрительном отношении Маслякова к проекту "Игра": "Нужно было себя как-то застраховать от таких действий"

Стас Ярушин ФОТО: Кадр из видео

Актер и продюсер, бывший игрок двух команд КВН "Уездный город" и "ЛУНа" Стас Ярушин во время YouTube-шоу "Алена, блин!" рассказал о своих отношениях с Александром Масляковым и его реакции на новый юмористический проект "Игра".

"Хорошее шоу, хороший юмор. Это энергетика, собраны лучшие ребята - КВН вернулся", - считает Ярушин. 

Неодобрительную реакцию на проект "Игра" основателя и бессменного ведущего КВН Александра Маслякова Ярушин понимает. 

"Конечно, Александру Васильевичу неприятно. Я его прекрасно понимаю. Нужно было себя как-то застраховать от таких действий... Времена меняется.... Сейчас век контента. Люди столько всего снимают, делают. Вот и продюсеры Comedy Club сделали вот такую тему", - объяснил он.

Стас признался, что далек от стендап-юмора, а потому не присоединился к флешмобу в поддержку стендап-комиков. Ярушин подчеркнул, что он не знает 80% людей, которые читают стендап.

Он не держит обиды на Маслякова, хотя был период, когда его просили не появляться в КВН, потому что он тогда уже работал на СТС. Сейчас уже все хорошо, ведь времена изменились. 

Ранее Александр Масляков раскритиковал шоу "Игра", назвав его калькой КВН. "Как раньше говорили, "все вокруг колхозное, все вокруг мое". Не попытавшись даже как-то что-то видоизменить, они берут проект, существующий много лет, и лепят его за большие деньги", - цитирует Маслякова Lenta.ru.

Видео: интервью с Стасом Ярушиным


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