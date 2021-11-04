Сейм отклонил требование о выражении недоверия министру здравоохранения Павлютсу

Павлютса обвинили в неспособности разрешить коронавирусный кризис. Предложение подписали несколько депутатов Союза зеленых и крестьян и "Согласия".

В конце октября в Twitter Мичеревскис призвал Павлютса уйти в отставку из-за неэффективной кампании по содействию вакцинации, отказа от принципа светофора и неспособности увеличить потенциал больниц.

По мнению парламентария, министр здравоохранения не прислушивался к медикам. Из-за его действий и бездействия больницы оказались не готовы к потоку больных Covid-19, а Латвия вышла на первое месте в мире по количеству заболевших.

Мичеревскис критиковал министра также за оскорбление врачей и саморекламу, когда Павлютс сам вызвался обзванивать невакцинированных.