С бывших членов правления Pasažieru vilciens в пользу государства взыскано 1,5 млн евро

Четверо бывших членов правления PV - Нил Фрейвалдс, Мартиньш Йиргенс, Эдмунд Канцевичс и Янис Петерсонс - были обвинены в злоупотреблении служебным положением при заключении сделки высокого риска на поставку поездов с испанской компанией Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

Решением суда первой инстанции обвиняемые были признаны виновными по части второй статьи 318 Уголовного закона в редакции, действовавшей до 31 марта 2013 года, за превышение должностных полномочий при умышленном выполнении действий, повлекших за собой серьезные последствия.

По информации суда, один обвиняемый был оштрафован на 19 350 евро (эквивалент 45 минимальных месячных заработных плат), каждый из трех других обвиняемых - на 17 200 евро (40 минимальных месячных заработных плат). Всем обвиняемым отказано в праве занимать выборные должности на предприятиях с государственным и муниципальным капиталом в течение трех лет. Компенсация материального ущерба в размере 1 484 945,95 евро была солидарно взыскана с обвиняемых в пользу государства.

Постановление апелляционного суда отменило решение суда первой инстанции в части о компенсации материального ущерба и солидарном взыскании с ответчиков материального ущерба в размере почти 1,5 млн евро.

Верховный суд рассмотрел доводы авторов кассационных жалоб относительно того, справедливо ли признание обвиняемых виновными в совершении уголовного преступления, а также была ли компенсация за ущерб обоснованно взыскана в пользу государства.

Суд установил, что на основе полученных, проверенных и оцененных по делу доказательств, суд первой инстанции обоснованно признал, что вина обвиняемых в совершении инкриминированного им преступления доказана.

Как сообщалось ранее, в апреле 2012 года PV и испанская компания Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. подписали соглашение о поставке новых поездов в Латвию, но позже возникли подозрения, что подписанное соглашение не соответствовало первоначальному регламенту закупки, поэтому под угрозой оказалось получение финансирования от Европейского Союза для этой сделки. Позже была объявлена новая закупка под руководством тогдашнего председателя правления PV Артиса Биркманиса, но она также не была реализована, потому что поезда оказались слишком дорогими.