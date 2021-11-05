Сальма Хайек рассказала, как над ней издевался Харви Вайнштейн

"Я действительно думаю, что женщинам сильно доставалось от него. Вайнштейн не единственный мужчина, который успокаивает себя, зная, что он может уничтожить женщин", - сказала она в разговоре с журналисткой.

Хайек призналась, что "действительно чувствовала себя нормально", когда Вайнштейн издевался над ней.

"Ладно, меня трясло после этого, и это угнетало меня, но во всем этом был какой-то карикатурный аспект. Когда он звонил мне во время съемок "Фриды" и кричал: "Почему у тебя монобровь и усы? Я нанял тебя не для того, чтобы ты выглядела уродливо!". Я отвечала: "Но разве ты никогда не видел фотографии Фриды Кало?" Если бы человек играл Сирано де Бержерака, он бы не сказал: "Что это за нос?" - цитирует Хайек Esquire.

Позже грим актрисы выиграл премию "Оскар".

Хайек считает, что Вайнштейн не прибегал к сексуальному насилию по отношению к ней из-за того, что он считал ее сильной женщиной. Она дружила с Робертом Родригесом, Квентином Тарантино и Джорджем Клуни.

Актриса полагает, что проблема в системе, ведь Вайнштейн - не первый и не последний, кто так относился к ней.