Пт, 5.11.2021
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Эва Юхневича, руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения

Сальма Хайек рассказала, как над ней издевался Харви Вайнштейн

ФОТО: Scanpix/Vianney Le Caer/Invision/AP

В 2017 году Сальма Хайек написала колонку для The New York Times, где рассказала, что несколько раз отказывала Харви Вайнштейну в сексе. В новом интервью The Guardian она прокомментировала свои обвинения. 

"Я действительно думаю, что женщинам сильно доставалось от него. Вайнштейн не единственный мужчина, который успокаивает себя, зная, что он может уничтожить женщин", - сказала она в разговоре с журналисткой. 

Хайек призналась, что "действительно чувствовала себя нормально", когда Вайнштейн издевался над ней. 

"Ладно, меня трясло после этого, и это угнетало меня, но во всем этом был какой-то карикатурный аспект. Когда он звонил мне во время съемок "Фриды" и кричал: "Почему у тебя монобровь и усы? Я нанял тебя не для того, чтобы ты выглядела уродливо!". Я отвечала: "Но разве ты никогда не видел фотографии Фриды Кало?" Если бы человек играл Сирано де Бержерака, он бы не сказал: "Что это за нос?" - цитирует Хайек Esquire.

Позже грим актрисы выиграл премию "Оскар".

Хайек считает, что Вайнштейн не прибегал к сексуальному насилию по отношению к ней из-за того, что он считал ее сильной женщиной. Она дружила с Робертом Родригесом, Квентином Тарантино и Джорджем Клуни.

Актриса полагает, что проблема в системе, ведь Вайнштейн - не первый и не последний, кто так относился к ней.

Напомним, продюсер Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам лишения свободы по обвинениям в изнасиловании и сексуальных домогательствах.


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