Фото ⟩ Печальные виды из Даугавпилса: в моргах заканчиваются места, на кладбище - ряды новых могил

4 ноября умерли 47 человек, 3 ноября - 45, 2 ноября - 43, 1 ноября - 16, 31 октября - 16, 30 октября - 39, 29 октября - 25, 28 октября - 64 человека.

За неделю число умерших с подтвержденным Covid-19 достигло 295.

В Даугавпилсской региональной больнице многих спасти уже не удается. Морг больницы быстро заполняется.

В начале пандемии Covid-19 в больнице для умерших от коронавируса был создан отдельный морг, рассказывал ReTV член правления Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов.

Фото: Умершие в морге Даугавпилсской региональной больницы

Ежедневно в отделениях интенсивной терапии и реанимации больницы умирает в среднем восемь-девять человек. Руководство больницы и медперсонал призывают общество вакцинироваться и с сожалением добавляют, что Даугавпилсская больница в этом плане - не самый лучший пример.

На Коммунальном кладбище Даугавпилса работа не прекращается - там появляются все новые ряды свежих могил.