"Айсберг коррупции" в Даугаве временно демонтировали: он поменял цвет

Как сообщалось, в рамках социальной кампании Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) при поддержке гранта Европейской экономической зоны в Даугаве, на набережной 11 ноября у Каменного моста в Риге, разместило особый объект окружающей среды - айсберг коррупции.

Как пояснили в KNAB, он символизирует малую видимую часть айсберга коррупции, скрывающую под собой глубокое негативное воздействие на участников коррупционных сделок и общество в целом.

Галерея: Айсберг коррупции в Даугаве

В KNAB пояснили, что общая сумма договора на реализацию социальной кампании с победившей закупочной компанией Sparta Media составляет 145 115 евро. Согласно информации Firmas.lv, указанная компания принадлежит Тому Шрадерcу. В прошлом году оборот компании составил 670 255 евро, а прибыль - 29 528 евро.

Строительство этого экологического объекта, включая проектирование, производство, транспортировку, сборку, демонтаж, исследование русла реки и другие элементы, связанные с этим объектом, обошлось в общей сложности в 25 410 евро. Местоположение объекта согласовано с ответственными органами Рижской думы. Также было получено заключение, что объект после использования материалов не является вредным для окружающей среды и не вызывает загрязнения реки.

В настоящее время объект среагировал на окружающую среду изменением цвета. По этой причине вчера вечером объект демонтировали, а Sparta Media за свой счет устранит недостатки.

После устранения недостатков объект планируется разместить на том же месте у Каменного моста.