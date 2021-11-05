Пт, 5.11.2021
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"Айсберг коррупции" в Даугаве временно демонтировали: он поменял цвет

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Экологический объект, расположенный в рамках социальной антикоррупционной кампании в Даугаве - айсберг - изменил цвет в контакте с окружающей средой, поэтому вчера вечером, 4 ноября, его демонтировали, и ответственная компания устраняет недостатки за свой счет, выяснило LETA у Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Как сообщалось, в рамках социальной кампании Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) при поддержке гранта Европейской экономической зоны в Даугаве, на набережной 11 ноября у Каменного моста в Риге, разместило особый объект окружающей среды - айсберг коррупции.

Как пояснили в KNAB, он символизирует малую видимую часть айсберга коррупции, скрывающую под собой глубокое негативное воздействие на участников коррупционных сделок и общество в целом.

Галерея: Айсберг коррупции в Даугаве

В KNAB пояснили, что общая сумма договора на реализацию социальной кампании с победившей закупочной компанией Sparta Media составляет 145 115 евро. Согласно информации Firmas.lv, указанная компания принадлежит Тому Шрадерcу. В прошлом году оборот компании составил 670 255 евро, а прибыль - 29 528 евро.

Строительство этого экологического объекта, включая проектирование, производство, транспортировку, сборку, демонтаж, исследование русла реки и другие элементы, связанные с этим объектом, обошлось в общей сложности в 25 410 евро. Местоположение объекта согласовано с ответственными органами Рижской думы. Также было получено заключение, что объект после использования материалов не является вредным для окружающей среды и не вызывает загрязнения реки.

В настоящее время объект среагировал на окружающую среду изменением цвета. По этой причине вчера вечером объект демонтировали, а Sparta Media за свой счет устранит недостатки.

После устранения недостатков объект планируется разместить на том же месте у Каменного моста.

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Наблюдения KNAB показывают, что социальная кампания привлекла внимание общественности, особенно пользователей социальных сетей.


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