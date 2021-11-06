Латыши в Швеции: мысли о пандемии остались позади

Улицы Стокгольма днем выглядят почти так же, как до пандемии. Много людей, ограничений нет. Работает все - в бары, забегаловки и кафе пускают всех, в магазинах можно свободно закупиться, маску носить не требуют. Все мероприятия открыты для всех. Всюду чувствуется жизнь.

"Это случилось! Наконец-то жизнь началась! Каждую неделю в течение последнего месяца концерты!" - рассказывает живущая в Швеции латышка Анна Петрашкевича. Она радуется о возобновлении концертов, ведь сама играет на флейте в группе.

Швеция борьбу с пандемией построила на рекомендациях, а не на запретах. Локдауна тут никогда не было.

Главной была личная ответственность - останься дома, если есть симптомы. И если нет, тоже. Люди ходили в магазины реже, встречались лишь с парой друзей и не пользовались общественным транспортом.

"В целом все было спокойно. Мне нравится, что в Швеции правительство никак не пугало народ. Решения строгие. Советуют - делай так и так - все следуют",

- делает вывод живущая в Швеции Илзе Лигере.

"Я эту ситуацию психологически отпустила, езжу на метро. Да, я еще не ходила в театр, но похоже, пора уже купить билет", - рассказывает Илзе.