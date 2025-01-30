Гади Мозес, 80-летний мужчина, похищенный из кибуца Нир-Оз, где он работал сельскохозяйственным экспертом. Его напарница, Эфрат Кац, была убита во время нападения 7 октября.

В рамках отдельной сделки, заключенной между Израилем и ХАМАС, в четверг освободили пять заложников-граждан Таиланда. Ранее ни Израиль, ни ХАМАС не называли имена освобожденных, но теперь их удалось подтвердить:

Баннават Ситхо: из провинции Нан на севере Таиланда, ему было 27 лет, когда его взяли в заложники. У него двое детей, причем младшему на момент захвата был всего один месяц.

Сатьян Суваннакхам, с северо-востока Таиланда. Он был похищен из кибуца Нир-Оз на юге Израиля.

Сурасак Ламна: из таиландской провинции Удон Тхани. Его мать пыталась найти его после нападения и узнала о том, что он попал в плен, только когда освобожденный заложник сообщил ей об этом.

Понгсак Танна: в 2023 году ему было 35 лет, до захвата работал в Израиле почти семь лет. Брат Понгсака работал на севере Израиля и не пострадал.

Ватчара Сриуан, также родом с северо-востока Таиланда, у него восьмилетняя дочь Нуди. В феврале 2024 года в распоряжении Би-би-си оказалось видео, на котором Нуди молится о том, чтобы ХАМАС поскорее освободил ее отца.