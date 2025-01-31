В Вилянах пропал бывший музыкант группы Singapūras satīns Кристап Струбергс

Приметы: рост 193 см, среднего телосложения, короткие светлые волосы.

Одежда: черная куртка, черный пиджак 4F, широкие брюки песочного цвета с большими карманами, спортивная обувь темно-синего цвета с красными и белыми вставками.

Госполиция просит ознакомиться с фотографией и всех, кто знает о возможном местонахождении этого человека, отозваться, позвонив по телефону 112.

Поздно вечером 30 января Струбергс в своих социальных сетях опубликовал своеобразный пост, в котором были фразы "Я потерял себя" и "У меня больше нет сил, когда нет надежды". К посту он добавил песню "Снегом стать".

Где искать помощь, если одолевают мысли о суициде Если вас тревожат мысли о самоубийстве, важно немедленно обратиться за помощью. В Латвии доступны следующие ресурсы: Телефон доверия кризисного и консультационного центра Skalbes: 67222922 27722292 116123 Телефон доверия для детей и подростков Государственной инспекции по защите прав детей (VBTAI): 116111 Также доступен чат для общения. Служба неотложной медицинской помощи: 113 Не оставайтесь один на один со своими мыслями - помощь доступна круглосуточно.

В 2021 году вокруг Струбергса разразился скандал: его жена, мать его двоих сыновей Майрита обвинила музыканта в домашнем насилии. В начале 2022 года в связи с общественным резонансом вокруг его истории Струбергс ушел из группы Singapūras Satins.

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