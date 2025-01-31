Госполиция разыскивает Кристапа Струбергса, 1991 года рождения, который известен широкой публике как бывший участник группы Singapūras satīns. Последний раз его видели 31 января в 00:00 в Вилянах Резекненского края, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно, сообщает полиция.
В Вилянах пропал бывший музыкант группы Singapūras satīns Кристап Струбергс
Приметы: рост 193 см, среднего телосложения, короткие светлые волосы.
Одежда: черная куртка, черный пиджак 4F, широкие брюки песочного цвета с большими карманами, спортивная обувь темно-синего цвета с красными и белыми вставками.
Госполиция просит ознакомиться с фотографией и всех, кто знает о возможном местонахождении этого человека, отозваться, позвонив по телефону 112.
Поздно вечером 30 января Струбергс в своих социальных сетях опубликовал своеобразный пост, в котором были фразы "Я потерял себя" и "У меня больше нет сил, когда нет надежды". К посту он добавил песню "Снегом стать".
Где искать помощь, если одолевают мысли о суициде
Если вас тревожат мысли о самоубийстве, важно немедленно обратиться за помощью. В Латвии доступны следующие ресурсы:
Телефон доверия кризисного и консультационного центра Skalbes:
67222922
27722292
116123
Телефон доверия для детей и подростков Государственной инспекции по защите прав детей (VBTAI):
116111
Также доступен чат для общения.
Служба неотложной медицинской помощи:
113
Не оставайтесь один на один со своими мыслями - помощь доступна круглосуточно.
В 2021 году вокруг Струбергса разразился скандал: его жена, мать его двоих сыновей Майрита обвинила музыканта в домашнем насилии. В начале 2022 года в связи с общественным резонансом вокруг его истории Струбергс ушел из группы Singapūras Satins.
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