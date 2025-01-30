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Видео В Аглоне в результате падения с башни связи погиб 18-летний парень

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Фото статьи
Фото: Ekrānuzņēmums no video

В результате падения с телекоммуникационной башни в Аглоне погиб 18-летний парень, талантливый молодой футболист. Жители Аглоны недоумевают, почему владелец башни - предприятие Tet - за годы не позаботился о том, чтобы нельзя было проникнуть на территорию объекта и забраться на башню, сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.

Жители Аглоны сообщили, что башня уже давно излюблена подростками. Bez Tabu убедилась, что даже через месяц после трагедии добраться до нее можно без каких-либо усилий.

Для молодого человека роковым стал вечер 31 декабря. Житель Аглоны Арнис, который хорошо знает близких погибшего парня, рассказал Bez Tabu самую популярную в городе версию произошедшего.

"31 декабря после вечеринки молодой спортсмен лез наверх и упал. Это произошло в темноте. Там была компания, но лез он один. Употребляли ли алкоголь - не знаю. Этот парень было спортсменом, он вроде бы не пил. Возможно, хотел показать свои силы. Забрался наверх, соскользнула нога и упал. Рассказывают, что он залез на самый верх. "Неотложка" и полиция приехали, но было понятно, что он погиб".

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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