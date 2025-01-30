Видео В Аглоне в результате падения с башни связи погиб 18-летний парень

Жители Аглоны сообщили, что башня уже давно излюблена подростками. Bez Tabu убедилась, что даже через месяц после трагедии добраться до нее можно без каких-либо усилий.

"31 декабря после вечеринки молодой спортсмен лез наверх и упал. Это произошло в темноте. Там была компания, но лез он один. Употребляли ли алкоголь - не знаю. Этот парень было спортсменом, он вроде бы не пил. Возможно, хотел показать свои силы. Забрался наверх, соскользнула нога и упал. Рассказывают, что он залез на самый верх. "Неотложка" и полиция приехали, но было понятно, что он погиб".