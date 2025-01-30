В результате падения с телекоммуникационной башни в Аглоне погиб 18-летний парень, талантливый молодой футболист. Жители Аглоны недоумевают, почему владелец башни - предприятие Tet - за годы не позаботился о том, чтобы нельзя было проникнуть на территорию объекта и забраться на башню, сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.
Видео ⟩ В Аглоне в результате падения с башни связи погиб 18-летний парень
Жители Аглоны сообщили, что башня уже давно излюблена подростками. Bez Tabu убедилась, что даже через месяц после трагедии добраться до нее можно без каких-либо усилий.
Для молодого человека роковым стал вечер 31 декабря. Житель Аглоны Арнис, который хорошо знает близких погибшего парня, рассказал Bez Tabu самую популярную в городе версию произошедшего.
"31 декабря после вечеринки молодой спортсмен лез наверх и упал. Это произошло в темноте. Там была компания, но лез он один. Употребляли ли алкоголь - не знаю. Этот парень было спортсменом, он вроде бы не пил. Возможно, хотел показать свои силы. Забрался наверх, соскользнула нога и упал. Рассказывают, что он залез на самый верх. "Неотложка" и полиция приехали, но было понятно, что он погиб".
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