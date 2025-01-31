После того как в интернете распространилось видео, на котором учительница Эбельмуйжской основной школе, где учатся глухие и слабослышащие дети, кричала на ученика и обзывала его, Центр защиты детей (BAC) пообещал проверить учебное заведение, а в школе заявили, что учительница уже уволена, сообщает программа Латвийского телевидения 4.studija.
Видео ⟩ Центр защиты детей проверит школу, где якобы кричали на глухого ученика
В распоряжении передачи ранее появилось видео конфликта между учителем и глухим ребенком в Эбельмуйжской основной школе. На видео видно, как учитель обзывает ученика "больным", "глупым" и "идиотом". Ученик возражает ей на языке жестов.
Мать одного из учеников школы, приславшая в программу видео и письмо, пожелала остаться неизвестной. Она сообщила, что этот случай обсуждался с директором школы, но никаких мер принято не было.
Вице-президент Латвийской ассоциации глухих Ивар Калниньш объяснил программе, что мальчик и другие ученики в комнате, хотя и не слышат, но прекрасно поняли, что учительница повысила голос. Глухие дети не слышат интонации голоса учителя, но мимика и язык тела передают эту информацию, сказал Калниньш.
В свою очередь директор школы Кристиана Пауниня подчеркнула, что такое отношение со стороны учителя недопустимо. Учительница, снятая на видео, преподавала в школе обществознание.
"Рассмотрев все произошедшее, в любом случае, не только для того, чтобы выяснить мотивы, ситуацию, здесь есть основания для информирования ВАС", - признает директор.
Она заверила, что ситуация обсуждалась с преподавателями школы-интерната.
Директор школы и другие коллеги считают, что видео было снято в одной из комнат интерната не в текущем учебном году, а, судя по одежде мальчика и учителей, в более теплое время года, скорее всего, прошлой весной.
"Ни учитель, ни любой другой сотрудник школы не может общаться с ребенком таким образом. Это нарушает самооценку ребенка, публично унижает его", - объяснила программе заместитель директора департамента защиты прав детей ВАС Ивита Дамбениеце.
ВАС признал, что на видео невооруженным глазом видно эмоциональное насилие над учеником, поэтому необходимо собрать больше информации, а затем, возможно, рассмотреть вопрос о возбуждении административного дела. Кроме того, у учителя, который видел инцидент, но не сообщил о нем администрации школы, скорее всего, тоже будут проблемы после расследования.
И ВАС, и Управление омбудсмена на данный момент получили две жалобы на происходящее в Эбельмуйжской основной школе. По просьбе омбудсмена ВАС проведет комплексную проверку защиты прав детей в этом учебном заведении.
Директор школы сообщила программе, что трудовые отношения с учителем были прекращены. В то же время ВАС подчеркивает, что, если нарушения подтвердятся, бывшая учительница все равно будет привлечена к административной ответственности.
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