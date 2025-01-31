Видео Центр защиты детей проверит школу, где якобы кричали на глухого ученика

Она заверила, что ситуация обсуждалась с преподавателями школы-интерната.

Директор школы и другие коллеги считают, что видео было снято в одной из комнат интерната не в текущем учебном году, а, судя по одежде мальчика и учителей, в более теплое время года, скорее всего, прошлой весной.

"Ни учитель, ни любой другой сотрудник школы не может общаться с ребенком таким образом. Это нарушает самооценку ребенка, публично унижает его", - объяснила программе заместитель директора департамента защиты прав детей ВАС Ивита Дамбениеце.

ВАС признал, что на видео невооруженным глазом видно эмоциональное насилие над учеником, поэтому необходимо собрать больше информации, а затем, возможно, рассмотреть вопрос о возбуждении административного дела. Кроме того, у учителя, который видел инцидент, но не сообщил о нем администрации школы, скорее всего, тоже будут проблемы после расследования.



И ВАС, и Управление омбудсмена на данный момент получили две жалобы на происходящее в Эбельмуйжской основной школе. По просьбе омбудсмена ВАС проведет комплексную проверку защиты прав детей в этом учебном заведении.

Директор школы сообщила программе, что трудовые отношения с учителем были прекращены. В то же время ВАС подчеркивает, что, если нарушения подтвердятся, бывшая учительница все равно будет привлечена к административной ответственности.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!