Чт, 30.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

На Румбуле регулярно вываливают отходы; на возможных виновников указывает находка в мусоре

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Мусор на улице. Иллюстративное фото
Мусор на улице. Иллюстративное фото Фото: Īriss Sviklis/LETA

На территории Румбулы в районе огородов часто происходят различные нарушения. Не считая тусовок молодых людей, различные посторонние люди загрязняют окружающую среду своими отходами. Жители долгое время боролись с проблемой собственными силами, но терпение лопнуло, когда они увидели выброшенный мусор из автосервиса, сообщает передача Bez Tabu.

Передача передала информацию о свалке в муниципальную полицию, сообщив, что в отходах были найдены важные улики - квитанции предприятия.

Пока полиция обрабатывала полученную информацию, передача направилась в автосервис, название которого фигурирует в выброшенных квитанциях.

Находившийся на месте сотрудник ничего не знал, а владелец стал оправдываться, что ему нет никакого смысла выбрасывать отходы со своими документами и что его мусор частное лицо доставляет на свалку в Гетлини.

Передаче удалось выяснить, что у предприятия не заключен договор об обслуживании отходов.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх