На Румбуле регулярно вываливают отходы; на возможных виновников указывает находка в мусоре

Передача передала информацию о свалке в муниципальную полицию, сообщив, что в отходах были найдены важные улики - квитанции предприятия.

Пока полиция обрабатывала полученную информацию, передача направилась в автосервис, название которого фигурирует в выброшенных квитанциях.

Находившийся на месте сотрудник ничего не знал, а владелец стал оправдываться, что ему нет никакого смысла выбрасывать отходы со своими документами и что его мусор частное лицо доставляет на свалку в Гетлини.

Передаче удалось выяснить, что у предприятия не заключен договор об обслуживании отходов.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!