На территории Румбулы в районе огородов часто происходят различные нарушения. Не считая тусовок молодых людей, различные посторонние люди загрязняют окружающую среду своими отходами. Жители долгое время боролись с проблемой собственными силами, но терпение лопнуло, когда они увидели выброшенный мусор из автосервиса, сообщает передача Bez Tabu.
На Румбуле регулярно вываливают отходы; на возможных виновников указывает находка в мусоре
Передача передала информацию о свалке в муниципальную полицию, сообщив, что в отходах были найдены важные улики - квитанции предприятия.
Пока полиция обрабатывала полученную информацию, передача направилась в автосервис, название которого фигурирует в выброшенных квитанциях.
Находившийся на месте сотрудник ничего не знал, а владелец стал оправдываться, что ему нет никакого смысла выбрасывать отходы со своими документами и что его мусор частное лицо доставляет на свалку в Гетлини.
Передаче удалось выяснить, что у предприятия не заключен договор об обслуживании отходов.
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