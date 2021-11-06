Видео ⟩ В самолет airBaltic во время полета ударила молния
Направлявшийся в Испанию в Малагу самолет сегодня, 6 ноября, днем вновь вернулся и приземлился в Таллиннском аэропорту, пишет Rus.Postimees.
Направлявшийся в Испанию в Малагу самолет сегодня, 6 ноября, днем вновь вернулся и приземлился в Таллиннском аэропорту, пишет Rus.Postimees.
Самолет AirBaltic вылетел в 13:20, но вскоре развернулся и вновь приземлился в Таллинне, сообщает Postimees.
По словам пресс-секретаря Таллиннского аэропорта Яне Калласте, аэропорту неизвестны причины возвращения, но в социальных сетях опубликовано видео, на котором в крыло самолета во время полета ударяет молния.
"Я могу подтвердить, что с экипажем и пассажирами все в порядке", - сказала Калласте, добавив, что самолет должен был снова вылететь в 15:00.
Утверждение, что в самолет попала молния, официально пока не подтверждено, однако несколько пассажиров на борту назвали эту версию весьма правдоподобной.