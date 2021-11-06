В давке на концерте рэпера Тревиса Скотта погибли по меньшей мере восемь человек. Сотни получили ранения

Как на пресс-конференции рассказал глава пожарной службы Хьюстона Сэмьюел Пена, толпа начала толкаться в сторону сцены, и среди зрителей вспыхнула паника.

По его словам, подтверждена гибель восьми человек, еще 17 человек доставлены в больницы, у 11 из них констатирована остановка сердца, еще 300 человек получили различные травмы и ссадины.

Когда стало ясно, что некоторые зрители получили травмы, рэпер Трэвис Скотт, находившийся в то время на сцене, прекратил выступление.

Трэвис Скотт ФОТО: Ekrānuzņēmums

Хотя на месте проведения концерта дежурили бригады скорой помощи, по мере увеличения числа пострадавших их силы оказались недостаточными. Пострадавшим было легче получить помощь в полевом госпитале, который оперативно развернули рядом с местом проведения концерта.

Погибшие пока не идентифицированы.