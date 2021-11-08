На Южном мосту снижена максимальная скорость движения

До весны будущего года разрешенная скорость движения на Южном мосту снижена с 70 километров в час до 50 километров в час, что позволит улучшить безопасность дорожного движения в зимний сезон.

Скорость движения снижена на участке от съезда с улицы Маскавас до улицы Лубанас и с другой стороны моста от улицы Лубанас до съезда на улицу Пиедруяс.