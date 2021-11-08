Пн, 8.11.2021
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На Южном мосту снижена максимальная скорость движения

Южный мост ФОТО: LETA

С сегодняшнего дня на зимний сезон на Южном мосту снижена максимально разрешенная скорость движения, сообщает агентство LETA.

До весны будущего года разрешенная скорость движения на Южном мосту снижена с 70 километров в час до 50 километров в час, что позволит улучшить безопасность дорожного движения в зимний сезон.

Скорость движения снижена на участке от съезда с улицы Маскавас до улицы Лубанас и с другой стороны моста от улицы Лубанас до съезда на улицу Пиедруяс.

Водителей призывают быть внимательными и следить за изменениями в организации движения.


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