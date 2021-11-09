ReTV: Ночью попасть к зубному практически невозможно

Болит зуб так, что хочется залезть на стенку. Если это случилось на выходных или ночью, но живешь в регионе, единственная помощь - самому поехать в Ригу или выпить обезболивающее. С такой реальностью сталкивался не один человек.

"Я думаю, что в Валмиере точно нет, и думаю, что в Видземе тоже. Если только есть какой-то свой врач, к которому ходишь много лет. Я допускаю, что можно пытаться звонить и договориться, но официально - у меня нет такой информации, что в Видземе можно получить такую ​​неотложную помощь ночью", - говорит Йоланта Калниня, руководитель стоматологической клиники Dental из Видземе.

"Мы работали по субботам, но сейчас не работаем из-за всех ограничений, потому что в масках все время тяжело.

Есть стоматологи, которые работают по субботам. Есть куда пойти. Ну, а по ночам стоматологи не будут дежурить, за это никто не заплатит", - поясняет стоматолог из Кулдиги.

"В Бауске у нас нет дежурного врача. Просто звонят одному из своих врачей, если согласен, то идут, а у нас такого рабочего времени нет.

Приходится принимать лекарства и ждать, или нужно ехать и искать, примет ли в Елгаве или в Риге", - говорит Мирдза Лазда, член правления Mutes veselības centrs из Земгале.

"Удалить зуб можно только в Риге! По выходным у нас в Даугавпилсе работает дежурная стоматологическая поликлиника до 14 часов. Есть частные практики, но я ничего не могу о них сказать. В праздничные дни мы не работаем. Я не могу ответить за всех своих коллег, но частные клиники это единственные. Я думаю, что поликлиники и госучреждения должны задуматься над этим вопросом, куда обратиться человеку", - говорит Алена Мелеха, директор стоматологии Diadent из Латгалии.

Андис Паэглитис, президент Латвийской ассоциации стоматологов, сказал ReTV, что если удалось найти помощь в ночное время, то качество может быть хуже. Также - придется расстаться с немалой суммой денег.

"Если зуб болит по ночам, то нужно сходить в аптеку и принять обезболивающее - более-менее, но в ту ночь они облегчат жизнь. После этого надо идти к стоматологу!" - говорит он.

Правда, во многих самоуправлениях нет круглосуточных аптек. "В Риге много точек по субботам и воскресеньям. Да, есть и ночные точки, но там надо считаться с деньгами.

Если человек решил лечить зубы ночью или сделать какую-то услугу ночью - там немного другие тарифы. Я не могу сказать, что поддерживаю это, но это нельзя отрицать ни при каких обстоятельствах",

подчеркивает Паэглитис.

ReTV связался с мужчиной, у которого в воскресенье сильно заболел зуб. В Рижскую клиническую университетскую больницу им. П. Страдиня его не приняли, а в Институте стоматологии по телефону сказали - мы не работаем по выходным. В Службе неотложной медицинской помощи любезно сказали звонить по телефону справок 1188. Мужчина нашел частную клинику почти за 400 евро, где ему удалили зуб. Между тем сами стоматологи говорят, что если вовремя не обратиться за помощью, последствия могут быть даже опасными для здоровья.

"Если это воспаление, если это гной, то это может быть отравление организма, это точно", - объясняет Андис Паэглитис.