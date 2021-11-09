В рижском аэропорту задержан разыскиваемый гражданин Латвии

На внешних границах констатировано семь нарушителей, в том числе - один разыскиваемый гражданин Латвии.

В аэропорту "Рига" на пограничном пропускном пункте было констатировано, что один из пассажиров, отправлявшихся в Ирландию, был объявлен в розыск полицией.