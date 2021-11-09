В рижском аэропорту задержан разыскиваемый гражданин Латвии
В пятницу, 5 ноября, латвийские пограничники на границах и в пределах страны констатировали 19 нарушителей закона, в том числе - в аэропорту "Рига", сообщает портал Baltic Ireland.
В пятницу, 5 ноября, латвийские пограничники на границах и в пределах страны констатировали 19 нарушителей закона, в том числе - в аэропорту "Рига", сообщает портал Baltic Ireland.
На внешних границах констатировано семь нарушителей, в том числе - один разыскиваемый гражданин Латвии.
В аэропорту "Рига" на пограничном пропускном пункте было констатировано, что один из пассажиров, отправлявшихся в Ирландию, был объявлен в розыск полицией.
Мужчина 2001 года рождения задержан и передан Госполиции.