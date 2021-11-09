Вт, 9.11.2021
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Ника Алексеева, исследователь дезинформации

В рижском аэропорту задержан разыскиваемый гражданин Латвии

Иллюстративное фото ФОТО: Karlis Dambrans / Shutterstock

В пятницу, 5 ноября, латвийские пограничники на границах и в пределах страны констатировали 19 нарушителей закона, в том числе - в аэропорту "Рига", сообщает портал Baltic Ireland.

На внешних границах констатировано семь нарушителей, в том числе - один разыскиваемый гражданин Латвии.

В аэропорту "Рига" на пограничном пропускном пункте было констатировано, что один из пассажиров, отправлявшихся в Ирландию, был объявлен в розыск полицией.

Мужчина 2001 года рождения задержан и передан Госполиции.


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