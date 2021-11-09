Эмили Ратаковски об изнасиловании в 15 лет: "Почему я не кричала?"

Однако на этот раз британскому изданию Daily Star удалось узнать кое-что новое. Оказалось, что в грядущей рукописи Ратаковски впервые расскажет о пережитом в 15-летнем возрасте сексуальном насилии. По словам модели, на нее напал и изнасиловал тогдашний возлюбленный Оуэн, которому было 16лет. Девушка никому не рассказывала о произошедшем.

"Почему я, тогда в 15-летнем возрасте, не кричала, что было сил? Кто научил меня молчать?

Я ненавидела себя и никому не рассказывала, что произошло в те выходные с Оуэном. Это был секс без согласия. Я была молода. До этого у меня даже не было секса", - написала Эмили.

"Об этом не рассказать в Instagram"

В ожидаемой книге Ратаковски также расскажет о том, что в индустрии моды много "сексуальных хищников". "Я хотела написать о том, что не могу показать в Instagram: сложные истины, стоящие за популярностью, которые вы получаете как что-то, с чем приходится смириться", - написала Ратаковски.

Это не первый раз, когда Ратаковски делится историй сексуального домогательства. Ранее она поделилась, что такое уже происходило в 2012 году на откровенной фотосессии для журнала Darius. Тогда девушке было 20 лет. Также Эмили пережила домогательства со стороны музыканта Робина Тика.

Ранее в октябре модель объяснила причину многолетнего молчания о домогательствах. Звезда рассказала, что боялась что раскрытие правды может негативно сказаться на ее карьере. "Я была никому не известна. Если бы я пожаловалась, то точно не была там, где я нахожусь сейчас", - заключила знаменитость.

Книга Ратаковски "Мое тело"

Ранее также был опубликован другой фрагмент из грядущей книги Ратаковски, в которой девушка подробно рассказала о ходе родов. Ратаковски поделилась с будущими читателями, что во время схваток ее тело буквально "ломалось". "Воды отошли за неделю до предполагаемой даты родов. Мой муж был готов, мы взяли сумку и поехали в роддом. (...)

Боль была всепоглощающей. Я чувствовала ее каждой клеткой своего тела. Я кричала и кусала подушки, но понимала, что малышу сейчас хуже, чем мне", - написала в своей книге модель.

Эмили также рассказала, что, когда начались активные роды, она попросила поставить зеркало, чтобы "видеть процесс".

Несмотря на все трудности, 33-летняя Ратаковски довольно быстро пришла в форму. Спустя всего несколько месяцев модель уже прошлась по подиуму в бикини.

Известно, что у пары родился сын по имени Сильвестр Аполлон. Однако официально пол ребенка пока остается в тайне - как призналась сама модель, они с Беаром не могут быть уверены в поле малыша, пока тот не отпразднует 18-й день рождения и самостоятельно не примет об этом решение.