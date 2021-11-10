В суд после увольнения из-за отсутствия прививки: история эстонских военнослужащих

Заявители просили суд запретить командующему Силами обороны увольнять их или отменять приказы об увольнении. Некоторые жалобы были получены как индивидуальные, а некоторые - как совместные, то есть заявителей по делам намного больше. Административный суд еще не смог принять решение по шести жалобам. Одну жалобу суд вернул заявителю, дав время на предоставление уточнений.

Что касается трех жалоб, то суд удовлетворил их, а также удовлетворил ходатайство о предварительной правовой защите, запретив Силам обороны издать указ об освобождении заявителей от занимаемых должностей.

В октябре Силы обороны Эстонии из-за отказа от вакцинации уволили 46 сотрудников.

"На сегодняшний день от службы в Силах обороны освобождены 46 сотрудников, которые не смогли предъявить необходимую справку (о вакцинации — прим.ред.), - сказал Postimees глава пресс-службы Сил обороны Таави Каротамм. - 30 военнослужащих и 16 гражданских лиц. Были уволены восемь офицеров".

Тринадцать уволенных участвовали в зарубежных операциях в Афганистане, Боснии и Герцеговине, Ливане и Мали. Во всех этих странах требуется вакцинация против гепатита А и В, а также в той или иной стране против брюшного тифа, желтой лихорадки, бешенства, менингококка, полиомиелита и клещевого энцефалита.