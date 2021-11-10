Ср, 10.11.2021
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Латвии Мария Голубева, министр внутренних дел

Приток пациентов с Covid-19 в Восточную больницу сокращается

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Количество пациентов с Covid-19 в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) стабилизируется - их число по-прежнему растет, но медленнее, чем прежде, сказал Латвийскому радио руководитель больницы Имант Паэглитис.

Ситуация в больнице остается напряженной, но персонал справляется. Паэглитис выразил надежду на то, что количество пациентов с Covid-19 в больнице в ближайшее время начнет снижаться и появится больше возможностей для оказания медицинской помощи и другим пациентам.

В то же время он прогнозирует, что после 15 ноября, когда закончатся локдаун и строгие ограничения, количество контактов между людьми вновь возрастет и сокращение количества больных Covid-19 будет менее ощутимым.

В настоящее время в RAKUS для пациентов с Covid-19 имеется 530 мест, но их количество при необходимости можно увеличить до 650-700.

На вопрос о том, когда больница сможет возобновить оказание плановых услуг, Паэглитис ответил, что, по прогнозам, по крайней мере до Рождества число пациентов с Covid-19 в RAKUS будет относительно большим, поэтому о возобновлении плановых услуг можно думать только после Нового года.

Галерея: Больница RAKUS


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