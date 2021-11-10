Ср, 10.11.2021
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Майра Калниня, специалист по общественным связям Инспекции здравоохранения

В Литве иммигрантов ограничат в правах

Мигранты в Литве. ФОТО: Jānis Laizāns

В связи с критической ситуацией на границе с Беларусью по причине массового скопления мигрантов в ночь на среду, 10 ноября, в Литве вступил в силу режим чрезвычайного положения (ЧП).

Сейм Литвы ввел ЧП на месяц с 10 ноября на участке границы и на территории, которая удалена от границы на пять километров вглубь страны, а также в местах расселения мигрантов в Кибартай, Мядининкай, Пабраде, Рукле и в Вильнюсе.

ЧП введено по предложению правительства.

Это первое ЧП в истории Литвы после восстановления независимости.

"Чрезвычайное положение - это инструмент со своими алгоритмами, который не был использован в практике нашего независимого государства", - заявила во вторник в Сейме премьер Литвы Ингрида Шимоните.

С введением ЧП ограничено движение транспортных средств в приграничной зоне без разрешения пограничников, действует запрет на въезд на эту территорию для граждан, за исключением местных жителей, а также тех жителей, у кого на этой территории есть недвижимость.

Что это значит?

На территории, где вводится ЧП, специальные службы могут проверять транспортные средства и лиц, их вещи на предмет незаконного хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых и других опасных веществ, они могут задерживать нарушителей закона, здесь также будут запрещены собрания.

Во время действия режима ЧП попавшим в Литву и расселенным здесь мигрантам ограничат права на переписку, телефонные разговоры, за исключением возможности обращения в государственные ведомства и учреждения.

Правительство предложило Сейму ввести ЧП на границе с Беларусью из-за ситуации на границе соседней Польши, где с белорусской стороны собралось несколько тысяч мигрантов.

В этом году из Беларуси в Литву незаконно проникло более 4,2 тыс. мигрантов.

Литва и другие страны обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.


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