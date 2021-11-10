Комиссия Сейма одобрила уголовную ответственность за подделку сертификатов

Также планируется ввести уголовную ответственность за использование сертификата Covid-19, выданного другому лицу.

Поправки к закону предусматривают, что за такие преступления будут наказывать лишением свободы на срок до одного года, кратковременным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.

Авторы законопроекта ссылаются на информацию о десятках уголовных процессов, связанных с фальсификацией подтверждающих вакцинацию документов, а также с использованием поддельных документов, попытками подкупа медперсонала и использованием чужих сертификатов.

Такое поведение угрожает общественному здоровью и, учитывая его вред, будет считаться преступлением, говорится в аннотации к законопроекту.

При этом предусмотрено, что от уголовной ответственности могут быть освобождены лица, которые после совершения преступных действий добровольно сообщат об этом и будут оказывать активное содействие их раскрытию и расследованию.

Поправки к закону также направлены на усиление ответственности за предложение или передачу материальных ценностей, имущественных или других благ лично или через посредника сотруднику государственного или муниципального учреждения, не являющемуся государственным должностным лицом.

Планируется, что такое нарушение будет караться лишением свободы на срок до одного года, кратковременным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.

До сих пор лишение свободы за такое нарушение законом не предусматривалось.