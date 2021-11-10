Президент поздравил народ с Днем Лачплесиса. Он завтра
Сегодня, 10 ноября, президент Латвии Эгил Левитс в Twitter опубликовал поздравление с Днем Лачплесиса. Приятно, конечно, но люди удивлены: почему видео было выложено за день до праздника?
Сегодня, 10 ноября, президент Латвии Эгил Левитс в Twitter опубликовал поздравление с Днем Лачплесиса. Приятно, конечно, но люди удивлены: почему видео было выложено за день до праздника?
На видео президент, стоя у окна с зажженной свечой, обращается к жителям Латвии: "Помянем наших Лачплесисов - солдат латвийской армии, отдавших жизнь за свою родину! Сегодня мы должны найти в себе силу Лачплесиса, чтобы бороться за здоровье народа, чтобы устоять перед заблуждениями".
Читатели в социальных сетях удивились тому, что президент поделился видео 10 ноября, хотя в своей речи призвал поставить свечки именно "сегодня". День Лачплесиса в Латвии отмечается 11 ноября, и именно в этот день традиционно проводятся обширные праздничные мероприятия.
Pieminēsim mūsu Lāčplēšus, Latvijas armijas karavīrus, kuri ziedoja savu dzīvību par savu dzimteni! 🇱🇻— Egils Levits (@valstsgriba) November 10, 2021
Šodien mums jāatrod sevī Lāčplēša spēks, lai cīnītos par tautas veselību, lai turētos pretī maldiem. pic.twitter.com/Ybffh6wgTn
"Левитс, вы что-то спутали, День Лачплесиса не сегодня, он завтра!" - написала в комментариях Айя.
Канцелярия президента пояснила: "Здравствуйте! Это своевременный призыв от президента отмечать День Лачплесиса не собираясь вместе, а в кругу семьи, а также свечку в этом году поставить на своем окне".
@AijaShtube @Es_esmu_FEJA Sveicināti! Tas ir laicīgs aicinājums no Valsts prezidenta pieminēt Lāčplēša dienu nepulcējoties, bet gan ģimenes lokā, kā arī aizdegto svecīti šogad ielikt savas mājas logā.— Valsts prezidenta kanceleja (@Rigas_pils) November 10, 2021
Раннее поздравление президента в Twitter комментировали и другие пользователи.
Lāčplēša diena ir rīt!!!— Es esmu FEJA (@Es_esmu_FEJA) November 10, 2021