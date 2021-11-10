Ср, 10.11.2021
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Линард Муциньш, председатель правления RAKUS

Президент поздравил народ с Днем Лачплесиса. Он завтра

Президент Латвии Эгилс Левитс ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Сегодня, 10 ноября, президент Латвии Эгил Левитс в Twitter опубликовал поздравление с Днем Лачплесиса. Приятно, конечно, но люди удивлены: почему видео было выложено за день до праздника?

На видео президент, стоя у окна с зажженной свечой, обращается к жителям Латвии: "Помянем наших Лачплесисов - солдат латвийской армии, отдавших жизнь за свою родину! Сегодня мы должны найти в себе силу Лачплесиса, чтобы бороться за здоровье народа, чтобы устоять перед заблуждениями".

"Сегодня мы не можем собраться вместе, чтобы отметить этот день, но давайте каждый поставим свечку у своего окна и таким образом помянем наших Лачплесисов".

Читатели в социальных сетях удивились тому, что президент поделился видео 10 ноября, хотя в своей речи призвал поставить свечки именно "сегодня". День Лачплесиса в Латвии отмечается 11 ноября, и именно в этот день традиционно проводятся обширные праздничные мероприятия.

"Левитс, вы что-то спутали, День Лачплесиса не сегодня, он завтра!" - написала в комментариях Айя.

Канцелярия президента пояснила: "Здравствуйте! Это своевременный призыв от президента отмечать День Лачплесиса не собираясь вместе, а в кругу семьи, а также свечку в этом году поставить на своем окне".

Раннее поздравление президента в Twitter комментировали и другие пользователи.


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