Скидки в рижском общественном транспорте можно будет получить только с сертификатом

Совершеннолетним, у которых нет сертификата, придется приобретать билеты на общественный транспорт Rīgas satiksme по полной цене, так как эти клиенты не смогут воспользоваться скидками, действовавшими до 21 октября.

Rīgas satiksme начала обмен информацией с Национальной службой здравоохранения, но не получила данных о пассажирах, вакцинированных за пределами Латвии.

Поэтому Rīgas satiksme предлагает клиентам, которые были вакцинированы против Covid-19 за рубежом, зарегистрировать свои сертификаты, чтобы после 15 ноября они могли пользоваться общественным транспортом со скидкой.

Совершеннолетние, у которых нет сертификата, с 15 ноября должны будут приобретать билеты по полной цене, а существующие э-талоны со статусом получателя скидки таких лиц будут заблокированы. В момент получения сертификата Covid-19 человек должен будет отправиться в один из центров обслуживания клиентов Rīgas satiksme, чтобы сделать новый электронный билет, заплатив за него 2,85 евро.

Для клиентов, у которых уже есть сертификат, а также для рижских учащихся скидки в общественном транспорте будут продлены автоматически. Они останутся такими же, какими были до 21 октября.

Пассажиры, получающие скидку от государства, - лица с инвалидностью I или II группы, несовершеннолетние с инвалидностью и лица, сопровождающие человека с инвалидностью I группы или несовершеннолетних с инвалидностью, смогут продолжать пользоваться общественным транспортом со 100% скидкой.

Новый порядок не вносит никаких изменений для пассажиров, которые в настоящий момент не пользуются скидками на проезд в общественном транспорте.

Эти пассажиры могут использовать билет на проезд за 1,15 евро, часовой билет за 2,30 евро и месячный билет на все дни и виды транспорта за 50 евро, а также проездной на все маршруты в будние дни за 40 евро или проездной на один маршрут.