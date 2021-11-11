ЕСПЧ призвал Саакашвили прервать голодовку, а власти - обеспечить лечение

В Грузии, в том числе и в Рустави, проходили акции с требованием о переводе Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику. К этой практике, по словам правозащитников, прибегали в случаях со многими другими заключенными, которым требовалось лечение.

Сам Саакашвили говорит, что его перевели в тюремную больницу с помощью обмана и с применением силы.

"Закончится одним - смертью"

Министр юстиции Рати Брегадзе, комментируя решение ЕСПЧ в "Фейсбуке", рассказал, что обращение Саакашвили о переводе в частную многопрофильную клинику суд не удовлетворил и "настоятельно призвал истца прекратить голодовку".

Брегадзе также отметил, что власти должны предоставить суду информацию о состоянии здоровья и безопасности Саакашвили - до 24 ноября.

Но адвокаты, хотя в решении ЕСПЧ нет указания о переводе Саакашвили в частную клинику, этим решением довольны.

"Конечно, мы бы предпочли, чтобы было прямое указание в связи с переводом, но такое практически не происходит. Для нас главная цель достигнута. Суд признал это голодовкой и обязал государство к тому, чтобы с головы Саакашвили не упало и волоса", - сказал на брифинге один из адвокатов Саакашвили Ника Гварамия.

По словам адвоката, обязанность государства заключается в том, чтобы под стражей его подзащитный был здоров и находился в безопасных условиях. Оставив Саакашвили в тюремной больнице в Глдани, государство не выполнит решение ЕСПЧ, считает Гварамия.

О том, что Саакашвили нужно как можно скорее перевести в другую клинику, в среду снова говорил его личный врач Николоз Кипшидзе. По его словам, в тюремной больнице не может быть надлежащего лечения.

Бывший президент не принимает медикаменты и некоторые из его анализов ухудшились, отмечает врач: "Ситуация нехорошая. Так продолжаться не может. Моя главная рекомендация - перевести его, как можно скорее в такую многопрофильную больницу, где можно будет его лечить. Мы имитируем эти движения, будто встречаемся с консилиумом, говорим о его здоровье. Телевидение днем и ночью освещает, что будет и как. А в это время все прекрасно знают, чем все это закончится. Закончится одним - смертью".

Что говорит оппозиция

Перевести Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику власти призывают участники акций в поддержку Саакашвили.

При этом в "Едином национальном движении"- крупнейшей оппозиционной партии, основанной Саакашвили - обещают, что у больницы, в которую могли бы перевести Саакашвили, акций протеста не будет.

В партии говорят, что берут на себя полную ответственность за это, но отмечают, что протесты оппозиции в других местах будут продолжаться.