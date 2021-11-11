Селфи с покойником: блогер позировала на похоронах с телом отца
Фитнес-модель из США Джейн Риверу раскритиковали пользователи соцсетей за фотосессию, устроенную на похоронах ее отца. После знаменитость удалила свой профиль.
Фитнес-модель из США Джейн Риверу раскритиковали пользователи соцсетей за фотосессию, устроенную на похоронах ее отца. После знаменитость удалила свой профиль.
Ривера на снимках позировала рядом с открытым гробом, в котором лежал мертвый мужчина. Всего Джейн сделала восемь кадров.
"Покойся с миром, папа, ты был моим лучшим другом", - подписала она публикацию.
Возможно, так блогер хотела выразить дань уважения отцу, но люди ее поступок не оценили. Комментаторы стали жестко критиковать девушку. Большинство не стеснялось в выражениях.
После всего произошедшего Ривера удалила свой Instagram-профиль.
“Hi, my name is Jayne Rivera and I like taking photo shoots during my dad’s funeral. Yup, that’s him in the casket.”— Myron My (@myronmy9) October 26, 2021
She’s posted EIGHT photos on Instagram in various poses.
🤦🏼♂️🤦🏼♂️🤦🏼♂️🤦🏼♂️🤦🏼♂️🤦🏼♂️🤦🏼♂️🤦🏼♂️🤦🏼♂️🤦🏼♂️ pic.twitter.com/IN80MOvm4V
this Instagram model’s father passed away,,,, and she did a photo shoot with the open casket…. pic.twitter.com/u1EVNxaajz— Mac McCann (@MacMcCannTX) October 26, 2021