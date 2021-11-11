Чт, 11.11.2021
У многих пациентов болезнь по-прежнему протекает в тяжелой форме, и, по нашим прогнозам, в будущем также будет очень большая нагрузка именно на ресурсы интенсивной терапии. Линард Муциньш, председатель правления RAKUS
Линард Муциньш, председатель правления RAKUS

Селфи с покойником: блогер позировала на похоронах с телом отца

Фитнес-модель из США Джейн Риверу раскритиковали пользователи соцсетей за фотосессию, устроенную на похоронах ее отца. После знаменитость удалила свой профиль. 

Ривера на снимках позировала рядом с открытым гробом, в котором лежал мертвый мужчина. Всего Джейн сделала восемь кадров.

"Покойся с миром, папа, ты был моим лучшим другом", - подписала она публикацию.

Возможно, так блогер хотела выразить дань уважения отцу, но люди ее поступок не оценили. Комментаторы стали жестко критиковать девушку. Большинство не стеснялось в выражениях. 

После всего произошедшего Ривера удалила свой Instagram-профиль. 


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