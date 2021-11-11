Селфи с покойником: блогер позировала на похоронах с телом отца

Ривера на снимках позировала рядом с открытым гробом, в котором лежал мертвый мужчина. Всего Джейн сделала восемь кадров.

"Покойся с миром, папа, ты был моим лучшим другом", - подписала она публикацию.

Возможно, так блогер хотела выразить дань уважения отцу, но люди ее поступок не оценили. Комментаторы стали жестко критиковать девушку. Большинство не стеснялось в выражениях.

После всего произошедшего Ривера удалила свой Instagram-профиль.

“Hi, my name is Jayne Rivera and I like taking photo shoots during my dad’s funeral. Yup, that’s him in the casket.”

She’s posted EIGHT photos on Instagram in various poses.

🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️ pic.twitter.com/IN80MOvm4V — Myron My (@myronmy9) October 26, 2021