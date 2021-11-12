"Как будто чуть-чуть оторвался от реальности": Слава Комиссаренко о Мартиросяне

Ранее журналистка Ирина Шихман расспросила Гарика Мартиросяна о ситуации со стендапером Идраком Мирзализаде, на которого завели дело о возбуждении ненависти и вражды после того, как он пошутил о том, как выходцу из южных стран тяжело снять квартиру в Москве. Чтобы поддержать друга и товарища, знаменитые комики и юмористы записали видеообращение. В ролике объединились свыше 30 представителей юмористической профессии, которые решили поддержать стендап-комика.

"Плевать я хотел на всех этих комиков... У меня нет никакой солидарности - среди них шизофреники, маньяки, наркоманы, твари, мерзавцы, отвратительные типы. Какая солидарность? Среди них хорошие люди, примерные отцы, приятные ребята - я их очень люблю. Я не буду никогда в жизни отвечать за комиков", - сказал Мартиросян Шихман.

Гарик Мартиросян признался, что об истории с Мирзализаде он слышал, но самой шутки не знает, поэтому комментировать ему сложно. Что касается приговора, то тут юридические нюансы, в которых он не разбирается.

"Я испытал много эмоций по этому поводу", - сказал Комиссаренко Дудю.

Он объяснил, что Мартиросян в свое время вел программу "Прожекторперисхилтон", которая "в какой-то момент была лучшей на телевидении".

"Мало того что это просто потрясающе смешно, ты еще не мог понять, кто из них круче - Светлаков, Ургант или Мартиросян. Они просто сияли по очереди. Параллельно туда приходили голливудские звезды, и ты впервые их видел на российском телевидении, это сносило крышу! Когда ты знаешь, сколько Мартиросян написал всего на свете: номера Comedy Club, КВН… и потом вдруг ты смотришь интервью, где человек говорит, что он не в курсе, ни о чем не знает и не разделяет... Это расстраивает, заставляет грустить. Ладно, он ничего бы не сделал и потом бы такое говорил… А этот человек - один из самых значительных в истории российского юмора! Ты понимаешь, что человек как будто чуть-чуть оторвался от реальности", - цитирует Славу StarHit.ru.