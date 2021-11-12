В 37 рижских школах из-за непривитых учителей нарушен учебный процесc

Covid-19 констатировали в 27 школах, 24 детских садах и пяти музыкальных школах.

В целом Covid-19 заболели 18 педагогов, 52 школьников, 11 технических работников и четыре работники администрации.

В целом ситуация в Риге лучше, чем в других самоуправлениях, заявил чиновник.

Из-за непривитых учителей учебный процесс в рижских муниципальных школах будет нарушен в 37 случаях, сообщил Крастиньш.

Он сказал, что из 7 500 учителей в муниципальных школах Риги 235 заявили, что не будут прививаться, но уход этих учителей не станет проблемой, и найдены способы их замены.

В 37 случаях школы не могут решить проблему нехватки учителей, и возникнут ситуации, когда учебный процесс будет нарушен, признал Крастиньш.