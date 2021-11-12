"Ты - раб Путина!". В Грузии опубликованы видео с Саакашвили в тюрьме; он готов прекратить голодовку, но с условиями

Позднее пенитенциарная служба также распространила видео, снятое в реанимобиле при транспортировке Саакашвили в тюремную больницу. В отличие от эпизодов заселения в тюремную больницу, на нем есть звук. Аргумент для распространения подобных кадров у службы тот же - высокий общественный интерес. "На кадрах ясно видно, как он не подчиняется законным указаниям сотрудников учреждения, ведет себя агрессивно и наносит им словесные оскорбления", - говорится в подписи к ролику.

На этих кадрах Саакашвили возмущен тем, как с ним обращаются, он требует отвести его обратно в Руставскую тюрьму и говорит, что не выйдет из машины по своей воли. "Ты - раб Путина! Что значит успокойся! Выполняешь задание Путина!", - говорит бывший президент мужчине, который призывает его успокоиться.

По словам адвокатов, ролики доказывают, что Саакашвили подвергается в тюрьме бесчеловечному обращению, и свидетельствуют о лжи пенитенциарной службы, которая ранее утверждала, что экс-президент не противился переводу в Глдани. "Эти кадры - еще одно подтверждение того, что Саакашвили не должен находится в 18-м учреждении", - заявил телеканалу "Мтавари Архи" адвокат Бека Басилая.

Условия Саакашвили

В конце сентября Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины, где жил в течение последних лет, и был задержан 1 октября. В Грузии ему предъявлены обвинения по нескольким уголовным делам, по двум из них он был заочно осужден и приговорен к шести годам лишения свободы. Сразу после задержания экс-президент объявил голодовку в знак протеста против преследования, которое он считает политическим.

Михаил Саакашвили в автомобиле ФОТО: Special Penitentiary Service of Georgia

Вначале его отправили в тюрьму в городе Рустави, а 8 ноября, когда в центре Тбилиси собирались тысячи его сторонников и требовали отправить его в гражданское медицинское учреждение, Саакашвили перевели в тюремную больницу в Глдани - одном из районов Тбилиси. Именно этот процесс запечатлен на опубликованных в четверг кадрах.

В четверг вечером бывший президент распространил новое заявление, в котором выразил готовность прекратить голодовку, но только при условии выполнения нескольких требований.

В частности, Саакашвили говорит, что его должны перевести из Глданской тюрьмы, где у него нет доверия к персоналу и необходимых для лечения условий. Он также не согласен с размещением в военном госпитале в Гори, так как "российская оккупационная армия и спецназ находятся в нескольких километрах". Бывший президент требует созыва консилиума врачей с назначенными на паритетной основе им и государством специалистами, который определит, в каких клиниках пройдет его реабилитация после голодовки.