Вс, 14.11.2021
Кроме ковида есть и другие болезни, но мы вынуждаем этих людей умирать дома, ждать и надеяться, что, может быть, они еще успеют. Лейна Маркевица, женщина, потерявшая дедушку
Лейна Маркевица, женщина, потерявшая дедушку
1

Лингвисты предложили "облатышить" Covid-19

Коронавирусная палата в рижской больнице. ФОТО: Jānis Laizāns

Принимая во внимания затянувшееся присутствие Covid-19 во всех сферах жизни, лингвисты допускают возможность "облатышить" его и называть kovids, сообщает агентство LETA.

Как пояснили в Центре государственного языка, принимая во внимание, как долго эта болезнь влияет и продолжит влиять на все народное хозяйство и общественную жизнь, можно сделать вывод, что коронавирус из сознания людей так быстро не пропадет и название болезни упростится.

Лингвисты отмечают, что в разговорной речи, а иногда и в СМИ, уже сейчас наблюдается форма kovids.

Таким образом, и в латышском литературном языке вместо Covid-19 допустимо использование существительного первого склонения kovids, пояснили в Центре госязыка.

Исключение, в котором рекомендуется использовать официальное, международно признанное название Covid-19, - медицинские и научные тексты, добавили в центре.


НАВЕРХ
Back