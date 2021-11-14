Лингвисты предложили "облатышить" Covid-19

Как пояснили в Центре государственного языка, принимая во внимание, как долго эта болезнь влияет и продолжит влиять на все народное хозяйство и общественную жизнь, можно сделать вывод, что коронавирус из сознания людей так быстро не пропадет и название болезни упростится.