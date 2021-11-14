Лингвисты предложили "облатышить" Covid-19
Принимая во внимания затянувшееся присутствие Covid-19 во всех сферах жизни, лингвисты допускают возможность "облатышить" его и называть kovids, сообщает агентство LETA.
Принимая во внимания затянувшееся присутствие Covid-19 во всех сферах жизни, лингвисты допускают возможность "облатышить" его и называть kovids, сообщает агентство LETA.
Как пояснили в Центре государственного языка, принимая во внимание, как долго эта болезнь влияет и продолжит влиять на все народное хозяйство и общественную жизнь, можно сделать вывод, что коронавирус из сознания людей так быстро не пропадет и название болезни упростится.
Лингвисты отмечают, что в разговорной речи, а иногда и в СМИ, уже сейчас наблюдается форма kovids.
Таким образом, и в латышском литературном языке вместо Covid-19 допустимо использование существительного первого склонения kovids, пояснили в Центре госязыка.
Исключение, в котором рекомендуется использовать официальное, международно признанное название Covid-19, - медицинские и научные тексты, добавили в центре.