Живущие у границы Беларуси литовцы не стыдятся говорить в адрес диктатора Александра Лукашенко резкие слова - "шизофреник", "дурак", "больной на голову". Царящие там взгляды отличаются от взглядов некоторых жителей Латвии, считающих, что Лукашенко - строгий, но хороший правитель.

Литва на всей своей границе с Беларусью протяженностью 679 километров объявила чрезвычайное положение, в мигрантских центрах в Литве сейчас находится более 4 тысяч мигрантов. Сейчас нарушителей больше не задерживают, а высылают обратно в Беларусь.

Одно из наиболее активных в плане пересечения мигрантами границы мест в Литве - регион Друскининкай. Полюбившийся туристам городок находится прямо у белорусской границы. В 30 километрах на запад - названный слабым участком защиты стран Балтии "сувалкский коридор", соединяющий Беларусь с Калининградом.

И происходящий сейчас у границы Польши кризис мигрантов находится близко - всего в 40 километрах по прямой. Несколько дней назад на военном полигоне сразу же за границей высадились 250 российских десантников, местные услышали и об участии в военных учениях танков.

Очередь автомобилей на литовской-белорусской границе ФОТО: Jānis Vingris

Кризис мигрантов у контрольно-пропускных пунктов в Литве и Польше привел к образованию длинных очередей из машин. У Друскининкая она составляет примерно 5 километров, а у других пунктах тянется даже на 40 километров. В очереди у Друскининкая стоят фуры с белорусскими, российскими, украинскими, польскими номерами. Не желая пропустить свое место в очереди, водители не спят ночами, собираются в компании у своих машин и ждут. Водитель из Украины рассказал, что встал в конец очереди в полночь, к следующему утру - спустя девять часов - его машина продвинулась всего на 800 метров. Другие водители обсуждают, что возможно закрытие контрольного пункта, как это уже произошло в Кузнице в Польше.

Литовское-белорусское приграничье ФОТО: Jānis Vingris

Кристина, из окон дома которой на расстоянии 500 метров можно увидеть белорусский пейзаж, рассказывает, что ситуация неприятная. Ночами, когда начинает лаять собака, всю семью мучают страхи, что во двор могли зайти мигранты. На прогулки по лесу с детьми она больше не ходит. "Что-то витает в воздухе", - нервно смеется она и говорит, что, как только почувствует обострение ситуации, сбежит с семьей к родственникам в Швейцарию.

До того, как в Литве были созданы крупные центры для мигрантов, пойманных нарушителей границы размещали в палатках на контрольных пунктах. Среди прочего тихими вечерами в поселке вблизи Друскининкая можно было услышать, как мигранты в лагере играют в футбол и ругаются, устраивают беспорядки.

Литовское-белорусское приграничье ФОТО: Jānis Vingris

Мое пребывание в приграничной зоне возможно только после получения специального разрешения. Иногда меня останавливают на блокпостах, созданных армией, земессаргами или пограничниками. Проверяют багажник машины и документы. Как в Друскининкае, так и в округе можно увидеть военный транспорт, автомобили Frontex, литовской погранохраны и полиции.

Почти все встреченные жители видели мигрантов собственными глазами. В двери некоторых домов они стучали и просили телефон позвонить. А в оставленные без присмотра дома мигранты проникали и находились там.

Видео: Жители литовского приграничья о кризисе мигрантов (на русском языке)

В отдаленном домике на краю леса, окруженного с двух сторон границей, встречаю обитателей уже конкретно в возрасте. В уютной прихожей с горящим камином и ароматом ладана, только что проснувшись, в пижамах меня удивленно встречает пара пенсионеров. Мария со своим мужем, немцем, перебралась сюда несколько лет назад, чтобы жить в лесу среди природы. Иногда ходят в магазин в городе и на машине через Польшу ездят в Германию к врачам мужа. Из идиллии спокойствия их вырвал кризис мигрантов. С телефонной связью здесь проблемы, интернет поймать сложно, однако спутниковая тарелка ловит немецкие каналы. И четыре белорусских канала, но они их не интересуют. Тут же, через границу, примерно всего в четырех километрах, регулярно проходят военные учения. Так, что трясется весь дом. Дама из окна показывает протекающий Неман, на второй стороне которого - Беларусь. Раньше по ночам они спали с открытыми окнами и незапертыми дверями. Сейчас такие времена закончились.

Тот, у кого дом находится непосредственно на берегу Немана, может увидеть из своих окон Беларусь. Со своего двора он обычно видит и вооруженных автоматами белорусских пограничников. И группки мигрантов, которые в поисках перехода через реку бродят по округе. В таких случаях он звонит пограничникам. В страхе перед мигрантами он все окна дома и хлева укрепил решеткой. Он оборудовал свою собственность интернет-антеннами и камерой наблюдения, отсылающей сигнал на его телефон.

Литовское-белорусское приграничье ФОТО: Jānis Vingris

Рокасу в приграничье принадлежат натуральное хозяйство и стадо шотландских коров. Несколько лет назад один из быков из стада сбежал через границу в Беларусь. После поисков Рокасу удалось напасть на след быка и после длительной бюрократической волокиты вернуть его домой. После этого происшествия кличка быка Колумб была изменена на Колю.