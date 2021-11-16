Россия сбила старый советский спутник. Что нужно знать об этих испытаниях

В СССР в 1960-х годах создавали аппарат ИС (истребитель спутников), который должен был на орбите за два витка сблизиться с противником и уничтожить его направленным взрывом. Одно испытание закончилось полным уничтожением мишени. Эта система была на вооружении в 1978-1993 годы.

Американцы испытали авиационную противоспутниковую ракету ASM-135 ASAT и сбили неработающий спутник в 1985 году.

В СССР тоже существовали проекты авиационных противоспутниковых ракет, однако до испытаний дело не дошло.

В новом веке появились ракетные технологии, которые позволяют сбивать спутники на сравнительно низких орбитах ракетами, которые запускают с поверхности земли или воды. Именно так поступили индийцы в 2019 году и китайцы в 2007-м, запустив ракеты с земли, и американцы в 2008-м, запустив ракету-перехватчик SM-3 с эсминца.

В отличие от американских программ, эти ракеты стартуют с земли и могут нести большую боевую часть. От советской программы их отличает то, что в СССР строили спутник-перехватчик, который приближался к цели через несколько витков, маневрировал и взрывался рядом, тогда как современные боеприпасы доставляются непосредственно к цели, поражая ее либо направленным взрывом, либо врезаясь в нее.

Существуют и другие виды противоспутникового оружия, которые используют, например, лазеры, но они не настолько эффективны, как ракетные системы.

Что с обломками?

Перехват и уничтожение спутника ракетой или другим космическим аппаратом всегда приводит к появлению обломков в космосе - это остатки перехватчика и цели. Они становятся космическим мусором.

Обломки в космосе опасны, поскольку они движутся по орбите на такой скорости, что при столкновении с другим объектом - спутником или космической станцией - могут его уничтожить.

При этом обломки не остаются на одной орбите, а разлетаются в разные стороны. Часть направится к Земле и сгорит в атмосфере, другая может подняться на более высокую орбиту.

Чем выше орбита, по которой движется космический мусор, тем дольше он будет опускаться на Землю под действием силы притяжения.

В результате российского испытания, по словам представителя Госдепартамента США Неда Прайса, образовалось около полутора тысяч крупных и сотни тысяч мелких обломков.

Подтверждения этих цифр из других источников нет, и на это указал глава МИД России Сергей Лавров: "Заявлять, что Россия создает риски для деятельности по мирному использованию космического пространства, - это по меньшей мере лицемерие. Фактов никаких нет".

Роскосмос накануне сообщал со ссылкой на данные американского Центра управления полетов, что МКС угрожало столкновение с неким космическим мусором. Из-за этого экипажу станции пришлось укрыться в кораблях "Союз" и Crew Dragon на случай, если придется срочно эвакуироваться.