Россия сбила старый советский спутник. Что нужно знать об этих испытаниях

Россия уже несколько лет подписывает совместные заявления о неразмещении первыми оружия в космосе со странами, у которых нет крупных космических программ - ни мирных, ни военных. Помимо африканских, латиноамериканских и азиатских стран такие заявления подписаны, например, с Арменией, Беларусью, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном и другими.
Эти заявления делаются в рамках российской инициативы по неразмещению первыми оружия в космосе (НПОК), которая существует с 2004 года.
Проект договора подвергался критике со стороны западных стран, прежде всего США, которые считают, что в нем отсутствуют ограничения важных для Москвы и Пекина аспектов. Впоследствии его доработали в 2014 году, но даже в доработанном виде он не устраивает Вашингтон.
Договор предусматривает запрет на размещение в космосе оружия любого вида и на какие-либо силовые действия в отношении космических объектов. Он был внесен на рассмотрение Конференции по разоружению, но пока что Москва и Пекин не смогли организовать его полноформатное обсуждение.
Эксперт Российского центра по международным делам Александр Ермаков не исключает, что испытание с уничтожением спутника, "также и политический шаг - желание подстегнуть переговоры, на которых мы пытаемся продвигать правила игры".
"Можно рассматривать этот шаг как яркое и демонстративное приглашение к переговорам, поскольку мы многие годы настаиваем на том, чтобы американцы присоединились к этому", - напомнил эксперт, добавив, что, по его мнению, это вряд ли приведет к тому, что все сядут за стол переговоров.
В том, что такой пуск мог бы помочь переговорному процессу, сомневается и Подвиг: "Любой человек, который хоть что-то знает о том, как идут эти переговоры, скажет, что, устроив это испытание, Россия ни на шаг не придвинула себя к согласию в этом вопросе".
Теперь, по его словам, у американцев появился аргумент в поддержку тезиса о том, что Россия, на словах выступая за разоружение, на самом деле занимается разработкой противоспутниковых систем.
Эффективно ли противоспутниковое оружие?
Как считает Ходаренок, противоспутниковое оружие может быть очень эффективным, поскольку от спутниковой группировки зависит боеспособность любых современных вооруженных сил.
"Глобальная система навигации или система предупреждения о ракетном нападении, многочисленные системы космической связи, метеоспутники - без того вести современную войну невозможно. То же высокоточное оружие без современной спутниковой группировки это груда металлолома", - пояснил Ходаренок.
По словам Ермакова, более сложной целью можно считать спутники на геостационарных орбитах, которые расположены высоко над землей. Уничтожать такие аппараты придется при помощи спутников-истребителей, и это потребует больше средств, чем борьба с низколетящими аппаратами.
Вообще стоимость противоспутниковых систем, как отмечают эксперты, - слабое место этого типа вооружений. Подвиг привел в пример возможную задачу по нейтрализации спутниковой системы навигации. По его словам, чтобы серьезно вывести ее из строя, необходимо одновременно уничтожить значительную часть спутников. Сделать это будет непросто, а исправить, запустив 10 новых аппаратов, - сравнительно легко.