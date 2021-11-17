Скончалась ведущая "АБВГДейки". Ей был 41 год

По ее словам, изначально Асмаловскую положили в больницу с камнем в желчном пузыре, но после выписки ей стало плохо, она чувствовала удушье.

По словам Черняевой, причиной смерти артистки стал Covid-19. "Она не сделала прививку, не успела", - добавила Черняева в разговоре с ТАСС.

"Во второй раз ее положили с подозрением на Covid-19. Становилось хуже и хуже, ее перевели в реанимацию. И вчера утром она скончалась. Была на аппарате ИВЛ" - написано в публикации на Facebook о смерти актрисы. "Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте… YouTube надолго сохранит ее в памяти и вместе с "Кристиной Алексеевной" еще не одно поколение малышей будут готовиться к школе. Светлая память светлому человеку!".

Кристина Асмаловская родилась в Москве в 1980 году. В 2006 году окончила Российский институт театрального искусства ГИТИС, после чего снималась в телесериалах "Моя прекрасная няня" и "Адьютанты любви", а в 2010 году стала ведущей "АБВГДейки". В 2020 году программа, выходившая с перерывами в течение 45 лет, была закрыта из-за финансовых трудностей.