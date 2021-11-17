В Испании жертву домашнего насилия спасли благодаря жесту из TikTok
Жительницу Испании спасли от агрессора после того, как она попросила о помощи популярным в TikTok жестом, пишет Esquire.ru со ссылкой на полицию Каталонии и El Pais.
Жительницу Испании спасли от агрессора после того, как она попросила о помощи популярным в TikTok жестом, пишет Esquire.ru со ссылкой на полицию Каталонии и El Pais.
Инцидент произошел 11 ноября в частной клинике в Барселоне. Женщина пришла в медучреждение вместе со своим партнером. В зале ожидания она показала жест, означающий просьбу о помощи в случае домашнего насилия или другой опасности.
Одна из сотрудниц клиники узнала этот жест и вызвала полицию. Полиция допросила пару по отдельности, после чего мужчина был арестован.
"Благодаря этому жесту, который узнала работница больницы, мы арестовали спутника женщины за предполагаемое жестокое обращение", - уточнили правоохранители.
В начале ноября американские СМИ сообщили о похищении 16-летней девушки, спасшейся благодаря жестам из TikTok, свидетельствующим о просьбе о помощи. Выяснилось, что человек, благодаря которому подросток была спасена, этих условных жестов не знал. Он прочитал по губам девочки "Помогите мне".