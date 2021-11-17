В Испании жертву домашнего насилия спасли благодаря жесту из TikTok

Инцидент произошел 11 ноября в частной клинике в Барселоне. Женщина пришла в медучреждение вместе со своим партнером. В зале ожидания она показала жест, означающий просьбу о помощи в случае домашнего насилия или другой опасности.

Одна из сотрудниц клиники узнала этот жест и вызвала полицию. Полиция допросила пару по отдельности, после чего мужчина был арестован.

"Благодаря этому жесту, который узнала работница больницы, мы арестовали спутника женщины за предполагаемое жестокое обращение", - уточнили правоохранители.