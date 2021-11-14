Вс, 14.11.2021
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Лейна Маркевица, женщина, потерявшая дедушку

Поимка похитителя благодаря жесту из TikTok: как все было на самом деле

Насилие над детьми. Снимок иллюстративный. ФОТО: Shutterstock

В начале ноября американские СМИ сообщили о похищении 16-летней девушки, спасшейся благодаря жестам из TikTok, свидетельствующим о просьбе о помощи. Выяснилось, что человек, благодаря которому подросток была спасена, этих условных жестов не знал, пишет "Медуза" со ссылкой на NBC News.

Напомним, в начале ноября в Северной Каролине был задержан 61-летний Джеймс Херберт Брик, в автомобиле которого девушка начала показывать жесты, сигнализирующие о просьбе о помощи, которые в последнее время пропагандируются в социальной сети TikTok. Теперь мужчине предъявлено обвинение в похищении и съемке детской порнографии.

По информации местной полиции, девушка показывала людям ладонь, а затем сгибала большой палец и сжимала ладонь в кулак. Этот жест, придуманный Канадским женским фондом, означает, что человеку необходима помощь или он переживает насилие в семье.

Однако, как рассказал позвонивший в полицию житель США Дэвид Айзекс, благодаря которому девушка и была спасена, он не распознал этот условный жест. По его словам, девушка была вся в слезах, она выглядела попавшей в беду и постоянно показывала пальцами какой-то жест. Кроме того, он прочел по ее губам "Позвоните 911" и "Помогите мне".

Подозреваемому предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы, а также в хранении детской порнографии - в его телефоне были обнаружены фото "несовершеннолетней в сексуальной манере".


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