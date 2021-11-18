В каждом десятом ДТП участвуют пешеходы, велосипедисты или электросамокаты: "Знай, как помочь!"

"Нередко свидетели аварий испытывают растерянность и боятся оказать первую помощь пострадавшим, потому что не знают, как это сделать правильно. Конечно, бывают ситуации, когда травмы настолько тяжелы, что помочь могут только профессиональные врачи, но часто свидетель аварии или прохожий может сделать первые шаги, помогая пострадавшему до прибытия неотложной медицинской помощи", - говорит генеральный секретарь Латвийского Красного Креста Улдис Ликопс.
Последовательность действий по оказанию первой помощи на месте несчастного случая
1. Немедленные меры до вызова помощи.
- Оцените, что угрожает вам или пострадавшему и безопасно ли начинать оказание помощи.
- Устраните источники опасности и предупредите других участников дорожного движения об аварии. Если вы находитесь в машине, включите аварийные сигналы, наденьте светоотражающий жилет и разместите аварийный треугольник на соответствующем расстоянии.
- Проверьте состояние пострадавшего - находится ли он в сознании, нет ли серьезных ран или травм. Если пострадавший без сознания, следует начать реанимационные меры. Если у пострадавшего возникло опасное для жизни кровотечение, немедленно остановите его.
- Обратитесь за помощью к другим людям, чтобы они позвонили в Службу неотложной медицинской помощи (NMPD). А вы пока можете помочь пострадавшему.
- Позвоните по номерам 112 (Государственная пожарно-спасательная служба), 113 (NMPD) или 110 (Госполиция) и расскажите:
- Где произошел несчастный случай - постарайтесь как можно точнее описать место, чтобы помощь могла быстрее добраться до пострадавшего (адрес, город);
- Что произошло - кратко опишите обстоятельства происшествия, состояние здоровья пострадавшего;
- Сколько пострадавших - если в аварии более одного пострадавшего, следует сообщить приблизительное количество пострадавших, чтобы NMPD знала, сколько бригад отправить на место происшествия.
- Помните, что первым звонок всегда прерывает диспетчер!
- Для вызова NMPD также можно использовать приложение eVeselībasPunkts. Это приложение определит местоположение звонящего, и вместе с голосовым вызовом данные попадут к диспетчеру NMPD, что сэкономит время при определении точного местоположения.
- Продолжайте заботиться о пострадавшем до прибытия бригады NMPD.
- Если пострадавший без сознания, продолжайте реанимационные мероприятия. Если у пострадавшего есть какие-либо незначительные раны или другие проблемы со здоровьем, в рамках возможностей, используя свои знания и рекомендации диспетчера NMPD, окажите первую помощь.
- Старайтесь постоянно разговаривать с пострадавшим, чтобы убедиться, что он в сознании, и оказывайте ему психологическую поддержку:
- Представьтесь и сообщите о своих следующих шагах;
- Выслушайте пострадавшего – это позволит лучше понять, что произошло, и передать эту информацию оперативным службам;
- Информируйте пострадавшего о происходящем, старайтесь давать ему только реальную, положительную информацию;
- Ни в чем не обвиняйте пострадавшего;
- Постарайтесь защитить жертву от любопытных людей, в том числе от фотографирующих и снимающих;
- Постарайтесь согреть тело пострадавшего, по возможности укройте его.
- Продолжайте заботиться о пострадавшем до прибытия бригады неотложной медицинской помощи.
Цель информационной кампании "Знай, как помочь!" - повысить осведомленность людей о том, как действовать в случае дорожно-транспортного происшествия и помогать пострадавшим. Кампанию организуют LAMB и Латвийский Красный Крест, поддерживают Государственная полиция и Международная автомобильная федерация (FIA). Подробная информация: www.lamb.lv.
О LAMB
Автоклуб LAMB как общественная организация имеет более чем 20-летний опыт в анализе процессов безопасности дорожного движения. Членство в Международной автомобильной федерации (FIA), в которую входят миллионы членов в 145 странах мира, дает знания о проблемах безопасности дорожного движения на пяти континентах, тем самым открывая возможности для сравнений и поиска лучших практик для безопасности дорожного движения в Латвии.
О ЛКК
Одним из направлений деятельности общества "Латвийский Красный Крест" является оказание первой помощи - сертифицированные преподаватели десятилетиями обучают жителей Латвии оказывать первую помощь (в 2019-2020 гг. обучение прошли более 14 400 человек), обеспечивают ее оказание на массовых мероприятиях, а также ежегодно организуют республиканские соревнования школьников по оказанию первой помощи.