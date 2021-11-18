В каждом десятом ДТП участвуют пешеходы, велосипедисты или электросамокаты: "Знай, как помочь!"

"Нередко свидетели аварий испытывают растерянность и боятся оказать первую помощь пострадавшим, потому что не знают, как это сделать правильно. Конечно, бывают ситуации, когда травмы настолько тяжелы, что помочь могут только профессиональные врачи, но часто свидетель аварии или прохожий может сделать первые шаги, помогая пострадавшему до прибытия неотложной медицинской помощи", - говорит генеральный секретарь Латвийского Красного Креста Улдис Ликопс.

Цель информационной кампании "Знай, как помочь!" - повысить осведомленность людей о том, как действовать в случае дорожно-транспортного происшествия и помогать пострадавшим. Кампанию организуют LAMB и Латвийский Красный Крест , поддерживают Государственная полиция и Международная автомобильная федерация (FIA). Подробная информация: www.lamb.lv.

О LAMB

Автоклуб LAMB как общественная организация имеет более чем 20-летний опыт в анализе процессов безопасности дорожного движения. Членство в Международной автомобильной федерации (FIA), в которую входят миллионы членов в 145 странах мира, дает знания о проблемах безопасности дорожного движения на пяти континентах, тем самым открывая возможности для сравнений и поиска лучших практик для безопасности дорожного движения в Латвии.

О ЛКК

Одним из направлений деятельности общества "Латвийский Красный Крест" является оказание первой помощи - сертифицированные преподаватели десятилетиями обучают жителей Латвии оказывать первую помощь (в 2019-2020 гг. обучение прошли более 14 400 человек), обеспечивают ее оказание на массовых мероприятиях, а также ежегодно организуют республиканские соревнования школьников по оказанию первой помощи.