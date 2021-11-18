Фото ⟩ Как выглядит временный забор на латвийско-белорусской границе?

Установка временного забора на латвийско-белорусской границе началась менее двух месяцев назад. В среду, 17 ноября, планировалось завершить строительство 31,5 из 37 километров временного забора из колючей проволоки на латвийско-белорусской границе. Установка последних километров происходит в местах, где доступ к оборудованию затруднен, поэтому все работы на данный момент выполняются вручную - как поставка, так и установка колючей проволоки. По этой причине работа, скорее всего, будет немного задержана.

Галерея: Латвийско-белорусская граница 17 ноября

Представители Госпогранслужбы сообщают, что мигранты до сих пор не пытались пересечь или повредить временный забор из колючей проволоки.

"Нынешняя ситуация на латвийско-белорусской границе непростая, но она полностью контролируется и поводов для беспокойства нет.

Эти незаконные попытки пересечь государственную границу происходили только в тех местах, где этот временный забор не был построен",

- отмечает Юрис Кусиньш, заместитель начальника Даугавпилсской службы управления Государственной пограничной службы.

Пограничники не заметили, что мигранты постоянно находятся у границы и спят в палатках, как это сейчас происходит на белорусско-польской границе. Повышенного потока мигрантов не наблюдается, но власти готовы к такому сценарию.

Кусиньш отмечает, что у Пограничной охраны есть план, и он зависит от того, сколько людей движется к латвийской границе.