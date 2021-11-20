За сутки в ДТП погибли три человека
В пятницу, 19 ноября, в Латвии зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека погибли и еще 17 получили травмы, сообщила представитель Государственной полиции Анце Розите.
В пятницу, 19 ноября, в Латвии зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека погибли и еще 17 получили травмы, сообщила представитель Государственной полиции Анце Розите.
В пятницу в 17:27 поступил вызов в Аудриньскую волость Резекненского края, где на 16-м километре трассы Резекне - Гулбене столкнулись автомобили Hyundai и Audi A4. В аварии погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина в аварии пострадала и доставлена в медицинское учреждение. Возбужден уголовный процесс, обстоятельства происшествия расследуются.
В 16:54 в Огре, на пересечении ул. Даугавпилс и Юра Алунана автомобиль Volvo сбил велосипедиста, который скончался от полученных травм в медицинском учреждении. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.
Оформлен 271 протокол о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 87 за превышение скорости, шесть за вождение в нетрезвом виде и восемь за агрессивное вождение.