За сутки в ДТП погибли три человека

В пятницу в 17:27 поступил вызов в Аудриньскую волость Резекненского края, где на 16-м километре трассы Резекне - Гулбене столкнулись автомобили Hyundai и Audi A4. В аварии погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина в аварии пострадала и доставлена в медицинское учреждение. Возбужден уголовный процесс, обстоятельства происшествия расследуются.

В 16:54 в Огре, на пересечении ул. Даугавпилс и Юра Алунана автомобиль Volvo сбил велосипедиста, который скончался от полученных травм в медицинском учреждении. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.