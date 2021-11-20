Западная разведка предупреждает о возможном вторжении России в Украину

Согласно имеющейся информации, Кремль еще не принял решение об использовании российских войск вблизи украинской границы, но их размер и состав вызывают серьезные опасения относительно возможных намерений российского руководства.

Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, обсудил тревожную активность российской армии в регионе в телефонном разговоре с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным в пятницу, 19 ноября.

По данным газеты,

спецслужбы США и Великобритании все больше убеждаются в том, что президент России Владимир Путин рассматривает возможную военную операцию с целью либо захвата большей части территории Украины, либо дестабилизации соседней страны с тем, чтобы к власти там пришло пророссийское правительство.

По мнению экспертов разведки, зависимость Европы от российского природного газа, вероятно, вселяет в Путина надежду на то, что европейские страны не решатся на твердый ответ на возможную военную операцию России против Украины.

По данным газеты, официальные лица США предложили совместный план действий со своими союзниками в Европе в ответ на предполагаемые военные действия России с Украиной, важное место в этом плане занимают санкции.