Западная разведка предупреждает о возможном вторжении России в Украину
Разведка США предупредила членов НАТО о возможном вторжении России в Украину, заявив, что времени для его предотвращения осталось мало, сообщает The New York Times.
Разведка США предупредила членов НАТО о возможном вторжении России в Украину, заявив, что времени для его предотвращения осталось мало, сообщает The New York Times.
Согласно имеющейся информации, Кремль еще не принял решение об использовании российских войск вблизи украинской границы, но их размер и состав вызывают серьезные опасения относительно возможных намерений российского руководства.
Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, обсудил тревожную активность российской армии в регионе в телефонном разговоре с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным в пятницу, 19 ноября.
По данным газеты,
По мнению экспертов разведки, зависимость Европы от российского природного газа, вероятно, вселяет в Путина надежду на то, что европейские страны не решатся на твердый ответ на возможную военную операцию России против Украины.
По данным газеты, официальные лица США предложили совместный план действий со своими союзниками в Европе в ответ на предполагаемые военные действия России с Украиной, важное место в этом плане занимают санкции.
Согласно западным источникам, недалеко от города Павловск в Воронеже, Россия, были замечены боевые части и военная техника российской армии, в том числе танки, гаубицы и ракеты "Искандер".