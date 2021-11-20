Черная пятница: как сэкономить, но не стать жертвами мошенников

2. Прежде чем совершить покупку, проверьте бэкграунд торговца

Не вводите данные своей банковской карточки на незнакомом сайте, не проверив информацию о продавце. Прежде чем совершить покупку, следует проверить информацию о продавце в интернете. Так можно узнать из различных форумов и статей, заслуживает ли продавец доверия или с ним постоянно возникают проблемы.

3. Выясните, является ли торговец частным или юридическим лицом

Прежде чем совершить покупку, узнайте, кому принадлежит интернет-магазин – частному или юридическому лицу. Для этого проверьте, на какой банковский счет должны быть перечислены деньги за товар или услугу (на частный или принадлежащий компании), а также проверьте, зарегистрирована ли компания в Коммерческом регистре.

Если продавец является частным лицом, на товар или услугу не распространяется правовая защита и права потребителей (право на подачу жалобы, 14-дневное право на отзыв и т. д.). Кроме того, при покупке у частного лица нет возможности в случае возникновения проблем обратиться в Департамент по защите прав потребителей.

4. Виртуальный магазин также должен указывать контакты

На сайте каждого интернет-магазина должны быть указаны контактные данные торговца (название компании, регистрационный код, адрес электронной почты, номер контактного телефона), где торговец может получить дополнительную информацию и подать жалобу.

5. Проверьте, как можно вернуть товар

Внимательно изучите условия и положения заказа, обращая особое внимание на то, как и когда вы должны оплатить товар и какие дополнительные сборы (почтовые или сервисные) могут применяться. На сайте интернет-магазина должен быть четко описан процесс покупки: каковы обязательства и ответственность покупателя и продавца, условия продажи и оплаты, сроки и варианты доставки. Также должны быть указаны условия и сроки возврата товара.

6. Платите карточкой

Существует несколько способов оплаты покупок в интернет-магазине (банковским переводом, по счету, банковской карточкой). Если вы наткнетесь на недобросовестного торговца, оплата карточкой дает вам больше шансов вернуть предоплаченную сумму через ваш банк, так как проще будет получить доступ к деталям транзакции. В этом случае вам следует обратиться в банк, выпустивший карточку, чтобы вернуть деньги. Чтобы минимизировать риски, стоит также поддерживать ежедневные лимиты на оплату карточкой на уровне, позволяющем совершать повседневные покупки, но минимизирующем потери в случае злоупотребления.

7. Не пользуйтесь чужим планшетом или телефоном

При вводе данных карточки целесообразно использовать надежный планшет или телефон и избегать использования устройств общего пользования. Не следует передавать номер карточки с чужого компьютера, на котором могут находиться программы, сохраняющие информацию. Однако безопасность ваших смарт-устройств, находящихся дома, также следует регулярно проверять, чтобы убедиться, что с них злоумышленники не могут получить доступ к данным.

Если вы видите неизвестные операции в выписке по вашей карточке или если есть риск, что такие операции могут произойти в ближайшее время, вам следует как можно скорее обратиться в свой банк, чтобы закрыть карточку.